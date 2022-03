Atual campeão do Brasileirão, o Atlético Mineiro ficou nas semis da Libertadores em 2021, e agora volta para mais uma temporada na competição continental. Com um dos elencos mais recheados do Brasil, o Galo é tido como um dos favoritos.

Sob o comando de Antonio “Turco” Mohamed, os mineiros contam com a estrela de Hulk, um dos destaques de 2021, e encara Independiente Del Valle (EQU), Tolima (COL) e os rivais locais América-MG.

Quando o Atlético-MG estreia na Copa Libertadores?

O Atlético Mineiro dá o pontapé inicial na sua campanha da Libertadores 22 no dia 6 de abril, uma quarta, quando vai a campo contra o Tolima, da Colômbia. Os colombianos nunca venceram a competição, e tiveram seu melhor desempenho em seu ano de estreia, 1982, quando ficaram nas semifinais.

Disputando o grupo D, o Galo terá todas as suas outras partidas disputadas entre abril e meio de 2022, que concentra toda a primeira fase da Libertadores. Confira todos os jogos do Atlético:

6/4 - 21h - Tolima x Atlético-MG

13/4 - 21h - Atlético-MG x América-MG

26/4 - 21h30 - Independiente Del Valle x Atlético-MG

3/5 - 21h30 - América-MG x Atlético-MG

19/5 - 19h - Atlético-MG x Independiente Del Valle

25/5 - 21h - Atlético-MG x Tolima