Saudades de Agüero? Queda na Champions escancara deficiência do City nas finalizações

Equipe inglesa desperdiça oportunidades impressionantes contra o Lyon - um problema que ocorreu ao longo da temporada

e empatavam por 1 a 1 as quartas de final da em Lisboa. Aos 31 minutos do segundo tempo, Gabriel Jesus recebe cruzamento e, livre, chuta de primeira para fora. Dois minutos depois, Dembelé marca para os franceses. Em seguida, aos 40, Jesus faz uma jogadaça pela direita e cruza para Sterling, que, com o gol escancarado, consegue isolar a chance do empate. Um minuto depois, Dembelé faz o terceiro para o Lyon e fecha o placar.

A nova eliminação dos Citizens no principal torneio interclubes europeu voltou a ter requintes de crueldade, a exemplo do jogo contra o em 2019. E desta vez, como mostra o primeiro parágrafo do texto, escancarou como a equipe do técnico Pep Guardiola não se cansa de desperdiçar oportunidades de gol.

E não foram só os dois emblemáticos lances de Jesus e Sterling - ambos inclusive foram flagrados desolados ao apito final. Ao todo, os ingleses finalizaram 15 vezes, contra apenas 6 dos franceses, que, como o placar mostra, evidentemente foram muito mais letais.

Deivid deve estar com inveja do Sterling, de poder fazer uma maravilha dessa na Champions League pic.twitter.com/FD5NMDH0g3 — PES MIL GRAU (@Pesgrau) August 15, 2020

Por falta de aviso meu não foi. https://t.co/MiQlDSFbyH — Corneta Europa (@cornetaeuropa) August 15, 2020

🚨URGENTE! 🚨



Com grande atuação dos zagueiros Sterling e Gabriel Jesus, Lyon avança pras semis da Champions League. pic.twitter.com/SXB4bxcG5F — fantas (@lucas_fantas) August 15, 2020

gabriel jesus já tá assim pic.twitter.com/V8AwoiVNdA — loris (@queissoloris_) August 15, 2020

Gabriel Jesus chorando parece que ta normal e normal parace que ta chorando — gabigolo (@gabigolu) August 15, 2020

O torcedor do City se pergunta se a história poderia ser diferente com o maior artilheiro da história do clube em campo. Sergio Aguero, afastado desde 24 de junho por lesão no joelho, não se recuperou a tempo de reforçar o time na busca pelo inédito título continental. E evidentemente Guardiola sentiu falta de seu melhor finalizador.

Mas vale ressaltar que o próprio Gabriel Jesus o substituiu à altura em muitos momentos na temporada, como nas oitavas de final contra o . E que mesmo com o argentino em campo o time de Guardiola se notabilizou em perder chances de gol ao longo da temporada.

Dados da Opta mostram que, considerando todas as competições europeias, o City foi a equipe que mais criou chances (881) e mais finalizou (1.105, o único com mais de mil) ao longo da temporada no continente. No entanto, foi só a segunda equipe que mais acertou o gol (391 contra 393 do ) e também ficou atrás dos alemães em gols marcados (149 a 155).

O Lyon, que ironicamente vai enfrentar os bávaros na semifinal da Champions, é dentre os times com menos de 80 gols na temporada o que menos desperdiça chances claras (39). O City, adivinhe, foi o mais desperdiçou no geral (135).

Para poder sonhar em ser campeão europeu na próxima temporada, o Manchester City de Guardiola já sabe: vai ter que melhorar - e muito - a pontaria.