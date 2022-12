Quando Gustavo Scarpa estreia pelo Nottingham Forest?

Meio-campista se transferiu sem custos ao Nottingham Forest, da Inglaterra, depois de atuar no Palmeiras

Na volta dos jogos da Premier League, o Notthingham Forest visita o Manchester United, às 17h (de Brasília), no Old Trafford. Porém, o meio-campista Gustavo Scarpa, ex-jogador do Palmeiras, ainda não poderá fazer sua estreia no clube inglês.

O jogador deixou o clube paulista sem custos depois de não renovar seu contrato e assinar um pré-acordo com o Forest no meio desta temporada. Dessa forma, Scarpa atuou no Palmeiras até os últimos jogos da equipe em 2022 e só poderia ir ao time inglês após o término de seu contrato no Brasil.

No entanto, e apesar de disputar alguns amistosos pela equipe, o jogador terá que esperar até a abertura da janela de transferências, em janeiro, para estrear.

Dessa forma, a janela de inverno na Premier League só abrirá dia 1 de janeiro, um domingo, e se encerará às 20h (de Brasília, do 31 de janeiro, uma terça-feira.

O Notthingham Forest encara o Chelsea, em casa, no mesmo dia da abertura da janela, às 13h30 (de Brasília). Vale destacar que, caso o time inglês não consiga inscrever o jogador a tempo, Scarpa pode atuar só no dia 4 de janeiro, contra o Southampton.