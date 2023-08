Quando fecha a janela de transferências para a Arábia Saudita?

Janela saudita permanecerá aberta após o término do período de transferências do futebol europeu

A Saudi Pro League, a Liga Saudita, conquistou o mundo do futebol ao contratar alguns dos maiores nomes da Europa nesta temporada. Alinhando uma série de estrelas do futebol, a liga conseguiu atrair jogadores como Karim Benzema, Sadio Mané e Neymar para a Arábia Saudita.

Desde a surpreendente mudança de Cristiano Ronaldo para o Oriente Médio, os clubes sauditas conseguiram atrair jogadores dos maiores times da Europa, oferecendo-lhes grandes contratos com facilidade nesta janela.

Mais artigos abaixo

Getty Images

Embora o dinheiro seja um fator crucial, a liga conseguiu estabelecer uma autoridade e atrair jogadores de times europeus com facilidade, e ainda há tempo para mais nomes irem para o futebol saudita.

Abaixo, a GOAL te mostra quando a janela de transferências saudita fecha nesta temporada.

Quando a janela abriu e quando vai fechar?

A janela de transferência oficial da Saudi Pro League começou no dia 1º de julho de 2023 e se estenderá até 20 de setembro de 2023. Isso significa que os clubes do Oriente Médio terão aproximadamente três semanas a mais do que os clubes europeus para fazer contratações e trazer jogadores.

Janela Data Abertura da janela 1º de julho de 2023 Fechamento da janela 20 de setembro de 2023

O técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, até pediu à FIFA uma atenção na diferença entre o fechamento das janelas na Europa e na Arábia Saudita, com a janela de transferências europeia fechando em 1º de setembro.

O técnico dos Reds sugeriu que a enorme lacuna entre o fechamento das duas janelas pode fazer com que a Liga Saudita atraia jogadores sem que o time europeu tenha tempo de encontrar reforços para seus jogadores que estão saindo.

Mas, apesar da reação negativa, o chefe de transferência da Liga Saudita, Michael Emenalo, está empenhado para contratar outros grandes nomes. Emenalo sugeriu que quer todos os 'grandes nomes' da Europa e a liga planeja gastar mais nos próximos dias para realizar seu sonho.