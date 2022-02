Quando Fabián Bustos estreia como técnico do Santos?

Novo técnico do Santos para temporada 2022, Fabián Bustos já se apresentou à Vila Belmiro. O argentino chega para ocupar a vaga que antes foi de Fábio Carille e assinou contrato por dois anos.

Depois de conhecer as dependências do Santos, Fabián Bustos vai conceder entrevista coletiva e já iniciará o trabalho comandando treinos do elenco principal – que vem de empate por 2 a 2 com o Novorizontino, pelo Campeonato Paulista.

Segundo informado pelo GE, a tendência é que o novo técnico faça sua estreia contra a Ferroviária, no próximo sábado (05), às 18h30.

Argentino de 52 anos, Fabián Busto construiu toda a sua carreira no futebol profissional no comando de times do Equador.

O Professor Fabián Bustos já está na Vila Belmiro. Hoje ele comanda o primeiro treino como técnico do Peixe, no CT Rei Pelé. pic.twitter.com/UZerRAnCOX — #SantosDoMundo (@SantosFC) February 28, 2022

Treinou o Manta, Deportivo Quito, Imbabura e Macará antes de ser campeão equatoriano pelo Delfín, em 2019. Em 2020, já como técnico do Barcelona de Guayaquil, Fabián Bustos voltou a ser campeão equatoriano.