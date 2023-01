Quando Cristiano Ronaldo será apresentado no Al-Nassr?

CR7 será apresentado à torcida no estádio Mrsool Park nesta terça-feira (3)

Contratação mais bombástica da história do futebol árabe, Cristiano Ronaldo deve ser apresentado no Al Nassr, da Arábia Saudita nesta terça-feira (3), no estádio Mrsool Park.

Segundo o jornal Arriyadiyah, a expectativa é que aproximadamente 30 mil torcedores façam uma festa par o português, que assinou contrato de dois anos com o clube e salário de cerca de 200 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão), por ano.

Ainda de acordo com a publicação, CR7 sairá de Madrid para Riade (capital saudita), com chegada prevista para as 23h horário local (17h no horário de Brasília), e ficará hospedado em um hotel de luxo até adquirir residência fixa.

A apresentação de Cristiano Ronaldo está marcada para as 13h (de Brasília) nesta terça-feira, com as presenças do presidente do clube, Musalli Al-Muammar, e do técnico Rudi Garcia, entre outros dirigentes. O jogador, entretanto, ainda não tem data prevista para estrear pelo Al Nassr.