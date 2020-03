Brasileirão pode ter mata-mata em 2020?

Principal competição de clubes do país pode ter formato parecido com edições de 2001 e 2002

Um velho debate pode estar próximo de voltar à tona: o fomato do Brasileirão. Mais precisamente, sobre a maior competição de clubes do país ter uma fase final de mata-mata, devido à crise do coronavírus Covid-19.

Com estaduais paralisados por conta da pandemia e a data de início prevista para o Brasileirão 2020 - de 3 de maio - cada vez mais fora de cogitação, clubes brasileiros já começam a se movimentar nos bastidores para garantir outra maneira do campeonato nacional deste ano ser disputado, segundo apuração da Goal.

Como a CBF quer que os estaduais terminem e as previsões para o fim da crise não são tão animadoras, parece improvável que, no formato atual, o Brasileirão 2020 tivesse o seu fim neste ano.

Assim, duas possibilidades existem, segundo informações da UOL: estender o Campeonato Brasileiro deste ano até 2021, numa espécie de adaptação forçada ao calendário europeu, ou adotar um formato parecido a aquele utilizado nas últimas edições pré-pontos corridos: uma primeira fase mais curta, que termina num mata-mata.

Claro que ainda é muito cedo para pensar em um mudanças da fórmula de disputa, já que a crise não tem nenhuma previsão de término. No entanto, é cada mais provável que teremos alterações drásticas nas competições brasileiras em 2020.

E você, o que prefere?