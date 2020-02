Qual é a premiação do Brasileirão 2020?

Montante para o campeão deve diminuir e mudança em relação aos rebaixados podem ser as maiores novidades

A grande polêmica envolvendo as premiações do Campeonato Brasileiro em 2019 foi concentrada nos quatro times rebaixados: nenhum deles recebeu um centavo sequer pela participação no torneio – algo que, para o , por exemplo, agravou ainda mais a situação do clube. Mas em 2020 esta questão deve mudar.

Quer acompanhar o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Uma reunião, na última segunda-feira (17), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, encaminhou uma nova redistribuição da premiação no Campeonato Brasileiro. Segundo noticiado pelo jornal O Globo, a expectativa é que a mudança seja confirmada até o próximo dia 27, quando acontecerá o conselho técnico da Série A.

Mais times

Confira, abaixo, o que muda em relação a 2019 e os valores prováveis para 2020.

Todos os clubes terão um valor mínimo

A consequência da premiação para todos os 20 clubes participantes é que todos entrarão cientes de que têm direito a um valor mínimo. Isso pode ajudar especialmente equipes com dificuldades financeiras.

O valor mínimo e fixo, segundo esta nova divisão, seria de R$ 4,62 milhões – que será dado ao último colocado.

Campeão recebe menos

Se os rebaixados agora receberão dinheiro, a consequência direta é a diminuição nos valores recebidos pelos primeiros colocados. Em 2019, por exemplo, o recebeu R$ 33 milhões como premiação pelo título. Em 2020, o prêmio pode ser de R$ 31,7 milhões (cerca de R$ 1,3 milhão a menos).

Confira os valores por posição

1º - R$ 31.746.000

2º - R$ 30.096.000

3º - R$ 28.446.000

4º - R$ 26.796.000

5º - R$ 25.146.000

6º - R$ 23.496.000

7º - R$ 21.846.000

8º - R$ 20.196.000

9º - R$ 18.546.000

10º - R$ 16.896.000

11º - R$ 12.936.000

12º - R$ 11.946.000

13º - R$ 10.956.000

14º - R$ 10.626.000

15º - R$ 10.296.000

16º - R$ 9.966.000

17º - R$ 5.544.000

18º - R$ 5.115.000

19º - R$ 4.785.000

20º - R$ 4.620.000