Confira detalhes sobre o início do Campeonato Inglês de 2022/23

Após uma temporada de 2021/22 emocionante, com o Manchester City conquistando o título na última rodada, a Premier League se aproxima do início de sua edição de 2022/23.

Com movimentações significativas no mercado da bola, como o Manchester City contratando o norueguês Erling Haaland, os times da Premier League se reforçaram para a próxima temporada, prometendo manter o alto nível de disputa.

Quando começa a temporada 2022/23 da Premier League?

Com a Copa do Mundo do Qatar ocorrendo no meio da temporada europeia, a Premier League de 2022/23 começará um pouco mais cedo do que o habitual. O primeiro jogo da edição acontecerá no dia 5 de agosto de 2022.

A rodada de número 38, a última da competição, está marcada para acontecer no dia 28 de maio de 2023.

Quais são os jogos da primeira rodada da Premier League 2022/23?