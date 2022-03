Fluminense foi vítima de erro e vilão de si na Libertadores: pressão por título carioca aumenta

A história de Ícaro mostra, na mitologia grega, dentre muitas coisas, que quanto maior a altura maior é a queda. E o Fluminense começou 2022 voando alto.

Enquanto um time misto colecionava bons resultados no Campeonato Carioca, o Tricolor com força máxima seguia em frente e com favoritismo de passar pela fase pré e chegar aos grupos da Libertadores. Até aí, a equipe de Abel Braga engrenou a maior sequência de vitórias na elite do futebol mundial neste início de ano e igualou sua maior sequência de triunfos na história (12 vitórias)... mas acabou indo da promessa de céu à sensação de inferno. Tal qual um Ícaro, caiu de muito alto.

Depois de conseguir uma vantagem de 3 a 1 sobre o Olímpia, no jogo de ida da terceira fase classificatória da Libertadores, o Fluminense perdeu para os paraguaios por 2 a 0 no Defensores Del Chaco. Uma derrota por um gol de diferença seria o bastante para levar os tricolores adiante, mas os adversários arrancaram um segundo gol nos últimos lances da partida. Nos pênaltis, os ex-palmeirenses Willian Bigode e Felipe Melo desperdiçaram suas batidas e agora, contra todos os prognósticos, o Tricolor volta ao Brasil com uma eliminação traumática na bagagem e a necessidade de dar uma resposta em campo.

O Fluminense, vale destacar, foi vítima de um erro da arbitragem no Paraguai. Os cariocas chegaram a abrir o placar logo no início, mas o árbitro chileno Roberto Tobar Vargas invalidou o lance ao ver toque de mão do zagueiro David Braz – sendo que a bola bateu no peito do defensor antes dele arrematar a gol. Mas se o árbitro errou, o Fluminense também foi vilão de si próprio ao fazer o seu pior jogo no ano – um time nervoso, que não conseguia criar, se desmantelou na hora de segurar sua vantagem.

Em Assunção, David Braz chegou a marcar para o Fluminense, mas o árbitro anulou o gol. Foi dado toque de mão do zagueiro. #Libertadores pic.twitter.com/9g9kcgzKOS — Goleada Info (@goleada_info) March 17, 2022

“Se a gente faz o gol no começo do jogo, o time adversário poderia sentir e seria outro jogo. O árbitro foi muito infeliz de anular um gol legítimo, onde não pegou no braço, pegou no meu peito. Todo mundo viu”, reclamou Braz, antes de reconhecer também a péssima exibição tricolor.

“Depois disso a gente cometeu erros que foram fundamentais para essa desclassificação mas acima de tudo o erro do árbitro prejudicou bastante a nossa equipe. A gente poderia aumentar a nossa vantagem e conseguir passar de fase. Uma vergonha!”.

🤯 Antes de sofrer o segundo gol, o @FluminenseFC teve uma grande chance para empatar com Gabriel Teixeira, mas o goleiro Olveira salvou o @elClubOlimpia.#GloriaEterna pic.twitter.com/veeOwIsr75 — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) March 17, 2022

Depois de ser vítima e vilão, mas no final das contas tendo merecido a derrota, o Fluminense sabe que será preciso dar uma resposta rápida em termos de resultados. Eliminações como esta para o Olímpia machucam o torcedor, muito mais pelo roteiro do que pelo resultado final em si.

🎥 A série completa de penalidades!



🌟🔝 O @elClubOlimpia foi perfeito nas cobranças, Olveira brilhou diante do @FluminenseFC e a vaga na Fase de Grupos da CONMEBOL #Libertadores ficou no Paraguai.#GloriaEterna pic.twitter.com/tGdtsyz9AY — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) March 17, 2022

Antes do início do Brasileirão e de começar a pensar na Copa Sul-Americana (que veio como prêmio de consolação agora que não tem mais Libertadores) ou Copa do Brasil, o Tricolor tem pela frente o Campeonato Carioca. Enfrenta o Botafogo na semifinal, depois Flamengo ou Vasco se avançar das semis. O estadual pode não ser muita coisa, mas pode ser muito para um clube que, como o Fluminense, está há dez anos sem levantar um título.