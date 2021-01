Grêmio e Porto começam a desenhar acordo por Pepê

Clube gaúcho quer 15 milhões de euros e 20% de mais-valia; data da transferência é vista ainda como maior obstáculo

O futuro de Pepê caminha para ser resolvido nos próximos dias. A Goal apurou que e voltaram a discutir de forma mais concreta, nesta semana, o eventual acordo para concretizar a saída do jovem atacante para o futebol europeu.

O Tricolor pede cerca de 15 milhões de euros (R$ 97,5 milhões), além de 20% de mais-valia. No último mercado de verão no Velho Continente, houve o entendimento para um negócio de 12 milhões de euros, mais 3 milhões de euros em metas atingidas. Na ocasião, o acerto caiu por causa de um impasse na data da transferência.

As pessoas envolvidas nas conversas acreditam que o valor da negociação não vai ser o principal obstáculo para o desfecho. O que novamente deve pesar é a data: os gaúchos querem a permanência de Pepê até a final da Copa do Brasil, contra o , que está marcada em dois jogos nos dias 3 e 10 de fevereiro. Já os portistas batem o pé para terem o jogador de 23 anos de imediato.

“Se efetivamente acontecer [negócio com o Porto], nós queremos que o Pepê continue com a gente até o último momento da Copa do ”, declarou o presidente gremista Romildo Bolzan, na terça-feira, à RBS TV.

Os portugueses não cogitam esperar a finalíssima da por um motivo determinante do ponto de visto burocrático: a janela de transferências em fecha no dia 31 de janeiro - há a possibilidade de ser esticada até 2 de fevereiro. Uma alternativa para talvez convencer os brasileiros seja o acréscimo de um montante “extra” por objetivos no acordo, algo que pode girar entre 2 a 3 milhões de euros (R$ 13 e 19 milhões).

A pressa por parte do Porto, que está nas oitavas de final da , contra a , e ocupa a vice-liderança da liga nacional, atrás do rival , também está ligada ao forte assédio que Pepê tem sofrido nas últimas semanas - está na mira de Sevilla e Zenit.