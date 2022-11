Qual será o próximo time de Luis Suárez?

Uruguaio ajudou Nacional na conquista do título da Clausura; após 16 jogos e oito gols, artilheiro anunciou saída da equipe

Após a conquista do título da Clausura do Uruguai com o Nacional, Luis Suárez anunciou que vai deixar o clube depois de atuar pela segunda vez na equipe que o revelou. Em sua última partida disputada com o time, marcou dois tentos sobre o Liverpool de Montevidéu, na vitória por 4 a 1.

Para ser opção de futuro de Suárez, o Los Angeles Galaxy, que disputa a MLS, é uma das principais equipes ligadas aos atleta. Para o centroavante uruguaio, sua passagem pelo Nacional foi muito produtiva, principalmente pela proximidade da Copa do Mundo deste ano: "Estou satisfeito por ter dado o passo certo, por ter aproveitado este momento e estou feliz por terminá-lo assim. (Sinto) felicidade e orgulho por ter tomado a decisão certa. Sempre gera dúvidas de ter dado o passo certo, mas comemorar com nosso povo e família não tem preço."

“Sou muito grato porque vim por eles (os torcedores), aproveitei com eles, não tenho mais palavras de gratidão a não ser mostrar isso em campo. Hoje foi uma noite perfeita, perfeita... as pessoas gostaram, não só os torcedores do Nacional, mas os torcedores do futebol uruguaio gostaram de ter um jogador que vem da Europa com a mentalidade de que ainda está ativo. Obrigado pelo carinho desde que cheguei até sair hoje.”

No total, o artilheiro marcou oito gols em 16 partidas disputadas, ajudando a equipe na medida do possível para a conquista do título da Clausura e encaminhando o Nacional no Campeonato Uruguaio. Ainda antes do início da Copa do Mundo, o próximo destino de Suárez pode ser de fato na MLS, mas nada ainda está confirmado.