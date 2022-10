Dupla do Athletico entra na pré-lista do Uruguai para a Copa do Mundo

Além deles, outros quatro atletas que atuam no Brasil estão na lista

A Associação Uruguaia de Futebol (AUF) anunciou nesta sexta-feira (21) a pré-lista com 55 jogadores para a Copa do Mundo do Qatar, que será disputada em novembro. Seis atuam no futebol brasileiro, e dois deles no Athletico. O meia David Terans, de 28 anos, e o atacante Agustín Canobbio, de 24.

Canobbio já havia sido convocado recentemente para os amistosos contra Irã e Canadá. Porém, o atacante não vive um bom momento no Athletico. Contratado junto ao Peñarol no começo do ano, o jovem atacante uruguaio chegou com a promessa de uma boa temporada. Viveu altos e baixos, e no momento sua titularidade no Furacão é incerta.

Já Terans é titular do Furacão com todos os técnicos com quem trabalhou. Na temporada 2022, o meia é o artilheiro da equipe com 14 gols e o líder em assistências: oito passes a gol.

Além da dupla do Athletico, outros dois do Flamengo, Arrascaeta e Varela, aparecem na pré-lista do técnico Diego Alonso. Bruno Méndez, do Corinthians, e Joaquín Piquerez, do Palmeiras, fecham a lista dos uruguaios que atuam no Brasil.

Desses 55, Diego Alonso escolherá 26 atletas que viajarão com o grupo para a disputa do Mundial. O Uruguai está no Grupo H da Copa junto com Portugal, Gana e Coreia do Sul.