Qual é o salário de Luis Suárez no Grêmio?

Atacante será um dos jogadores mais bem remunerados do futebol brasileiro

O uruguaio Luis Suárez, quinto maior artilheiro em atividade do futebol mundial, com 529 gols, está de casa nova. O atacante atuará no Grêmio nesta temporada do futebol brasileiro.

Além de assinar um contrato até dezembro de 2024 com o clube gaúcho, Suárez passará a ser um dos jogadores mais bem pagos do país, atrás apenas de Dudu, do Palmeiras, que recentemente renovou o contrato com o time paulista.

Como soube a GOAL, o uruguaio assinou um acordo que renderá US$ 4,5 milhões (R$ 23,79 milhões na cotação atual), por temporada. Além disso, a maior parte do salário será pago por patrocinadores do Grêmio, enquanto a equipe ficará com uma parcela inferior, que está dentro dos padrões da equipe.

No Atlético de Madrid, da Espanha, último clube que jogou antes de retornar ao futebol sul-americano, Luis Suárez tinha um salário equivalente a 9 milhões de euros, incluindo bonificações, por ano, segundo o Mundo Deportivo.