Luís Suárez no Grêmio: tempo de contrato, quanto vai ganhar e detalhes do acordo

Jogador chegou sem custos ao clube e assinou contrato até dezembro de 2024

O Grêmio anunciou a contratação de Luis Suárez na tarde deste sábado (31). O uruguaio, de 35 anos, estava no Nacional (URU) e chega sem custos e até dezembro de 2024. O atacante vestirá a camisa 9 Tricolor.

A negociação por Suárez

O Grêmio fez investidas pela contratação do jogador em novembro, durante a Copa do Mundo, mas recebeu uma negativa como resposta, já que, de acordo com o staff do uruguaio, a intenção era atuar nos Estados Unidos, além do foco, na ocasião, ser a disputa da Copa do Mundo.

Entretanto, de acordo com o GE, no dia 15 de dezembro o vice de futebol do Grêmio, Paulo Caleffi, recebeu uma ligação de um dos representantes do jogador, revelando que Suárez não iria mais atuar na MLS. Desta forma, o Tricolor voltou a negociar com força total para contar com o El Pistolero e, ainda no Natal, as partes se aproximaram de um acordo.

Assim, após trocas de documentações, o Grêmio anunciou a chegada de Suárez neste sábado (31), com contrato assinado até dezembro de 2024.

O salário de Luisito

A maior pare do salário de Suárez será custeado por empresas parceiras do clube, que também realizou um plano de marketing para ajudar a pagar os vencimento do uruguaio.

Já em Porto Alegre, Luisito, que se tornou um dos maiores reforços da história dos gaúchos, realizou exames médicos e falou pela primeira vez como jogador do clube.