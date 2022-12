Suárez receberá US$ 4,5 milhões por ano em acordo com o Grêmio

Salário do atacante terá a maior parcela paga por parceiros. Clube apresentou garantias para assinar com o jogador uruguaio de 35 anos

O Grêmio anunciou, na tarde deste sábado (31), a contratação de Luís Suárez até dezembro de 2024. O uruguaio assinará um contrato que renderá US$ 4,5 milhões (R$ 23,79 milhões na cotação atual) por temporada, como soube a GOAL.

O centroavante de 35 anos se tornará um dos mais bem pagos do Brasil depois do acordo com o Tricolor gaúcho, atrás apenas de Dudu, que renovou recentemente com o Palmeiras.

A maior parte da remuneração do atacante estrangeiro será paga por patrocinadores – o Grêmio fica com uma parcela inferior e que está dentro dos padrões financeiros definidos pelo presidente Alberto Guerra. O próprio uruguaio exigiu garantias financeiras para assinar o compromisso com o clube do Rio Grande do Sul.

Luís Suárez é tratado como a principal contratação do Grêmio para 2023. O clube estava à procura de um centroavante e chegou a um acordo com o uruguaio nos últimos dias. O negócio foi finalizado pelo vice de futebol, Paulo Caleffi, e pelo diretor de futebol, Antônio Brum. A dupla viajou a Montevidéu para assinar o acordo com o atleta, que tem passagens bem-sucedidas por Liverpool e Barcelona.

Suárez esteve perto de se transferir para o Los Angeles Galaxy, da MLS (Major League Soccer), mas as tratativas não avançaram à época. Sem futuro definido, o jogador optou pelo Grêmio, clube com o qual já havia conversado em novembro, durante a eleição presidencial do clube.

Suárez é a oitava contratação do Grêmio para 2023. Antes do craque, a diretoria já havia confirmado as contratações de Reinaldo, Bruno Uvini, Pepê, Carballo, Cristaldo, Gustavinho e Everton Galdino.

Em 2022, o centroavante defendeu as cores do Nacional, do Uruguai. No período, ele disputou 19 partidas, somando 1.388 minutos em campo, com oito gols marcados e quatro assistências.