Os técnicos estrangeiros dos times brasileiros em 2022

A história do futebol brasileiro mostra que não é incomum vermos técnicos estrangeiros no comando de nossos times. Quando o Esporte Bretão chegou ao Brasil, vale lembrar, muitos britânicos comandavam as equipes. Décadas depois nomes como Dori Kürschner (ou Kruschner, na grafia errada que o popularizou por aqui), Ondino Vieira ou o célebre Bela Guttmann treinaram alguns dos nossos maiores clubes entre os anos 1930 e 1950. Filpo Núñez em 1960 e por aí vai.

Mas durante muito tempo nestas décadas mais recentes foi raro ver um estrangeiro treinando clubes brasileiros. Mas isso foi, pouco a pouco mudando. Seja com um Ricardo Gareca aqui ou um Daniel Passarella acolá, os técnicos estrangeiros foram reconquistando seu espaço no futebol brasileiro.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A chegada de Jorge Jesus e seu sucesso com o Flamengo em 2019 fez esta tendência aumentar exponencialmente, assim como o sucesso gigantesco de Abel Ferreira no Palmeiras. Tanto, que nesta temporada 2022 teremos um número recorde, jamais antes visto, de treinadores estrangeiros no comando das equipes no Brasileirão: serão nove no total.

O último deles a ser oficialmente anunciado, até aqui, foi o português Luís Castro, novo treinador de um Botafogo que vai fazendo contratações históricas neste novo momento como SAF comandada por John Textor.

Confira, abaixo, quais são os nove técnicos estrangeiros em ação nos clubes que vão disputar o Brasileirão 2022... além de outros estrangeiros na Série B.

Luís Castro foi anunciado como técnico do Botafogo! 🔥



O português é mais um treinador estrangeiro no futebol brasileiro. ⚽



Nove times da Série A do Brasileirão contam agora com comandantes estrangeiros! 😮 pic.twitter.com/WuPiz4ejez — GOAL Brasil (@GoalBR) March 25, 2022

Antonio Mohamed – Atlético Mineiro

Pedro Souza / Atlético

O argentino, apelidado como “Turco Mohamed”, chegou ao Galo no início desta temporada com uma missão difícil: manter o alto nível após um 2021 marcado pelos títulos brasileiro, da Copa do Brasil e estadual. Fez boa parte de sua carreira no futebol mexicano, obtendo sucesso por lá.

Luís Castro – Botafogo

Mais um escolhido! ⭐

Seja bem-vindo, Professor 💪🏼🇵🇹🔥 https://t.co/teI8rFJ6IE — Botafogo F.R. (@Botafogo) March 25, 2022

O técnico português de 60 anos vai comandar o Glorioso nesta temporada 2022. Primeira opção para John Textor, dono da SAF alvinegra, o luso terá também a responsabilidade de fazer um trabalho a longo prazo usando também a base do clube. Aliás, foi o trabalho de Castro reestruturando a base do FC Porto que encantou John Textor em primeiro lugar. Luís Castro é conhecido pela forma ofensiva de seus times.

Vitor Pereira – Corinthians

Habemus treinador! Vítor Pereira é do Timão! pic.twitter.com/CbGTak0hzZ — Corinthians (@Corinthians) February 23, 2022

O Timão tentou, sem sucesso, ter Luís Castro e Jorge Jesus, mas seguiu firme na ideia de trazer um português para o seu comando técnico. No final das contas, acabou acertando com Vitor Pereira, que até aqui teve carreira vitoriosa no Porto, Olympiacos (Grécia) e Shanghai SIPG (China). Antes de chegar ao Corinthians estava no Fenerbahce, da Turquia.

Gustavo Morínigo – Coritiba

Hoje é dia do técnico de futebol e queremos agradecer o nosso professor, Gustavo Morínigo, por todo trabalho e compromisso com o Coritiba. 🇳🇬💪



Feliz dia do técnico, Morínigo! 💚 pic.twitter.com/GL3WsFEHGX — Coritiba (@Coritiba) January 14, 2022

Morínigo é paraguaio e comanda o Coritiba desde 2021. Como principal feito, conseguiu o acesso ao Coxa para a elite na última temporada para a atual.

Paulo Sousa – Flamengo

Alexandre Vidal / Flamengo

Mais um português que chega para comandar o Rubro-Negro. Paulo Sousa estava no comando da seleção portuguesa, mas aceitou a missão d comandar o Flamengo neste 2022.

Juan Vojvoda – Fortaleza

Argentino, Vojvoda protagonizou um dos melhores trabalhos do futebol brasileiro em 2021, levando o Leão a uma vaga na Libertadores da América – algo até então inédito na história do clube.

Alexander Medina – Internacional

Ricardo Duarte/Internacional

Medina chegou ao Inter nesta temporada 2022, credenciado pelo ótimo trabalho feito no Talleres de Córdoba, da Argentina. Uruguaio, tem visto o time colorado apresentar forma irregular neste início de campanha e já chegou a balançar no cargo dentro do Beira-Rio.

Abel Ferreira – Palmeiras

Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Técnico português mais vitorioso da história do futebol brasileiro, o técnico do Palmeiras já deixou seu nome marcado. Foram dois títulos de Libertadores e um de Copa do Brasil, dentre as principais taças. Tá bom ou quer mais?

Mais artigos abaixo

Fabián Bustos – Santos

O primeiro jogo e a primeira vitória do Professor Fabián Bustos na Vila Belmiro. Seguimos juntos com mais desafios pela frente. ⚪️⚫️ pic.twitter.com/Qw982aTB16 — Santos FC (@SantosFC) March 19, 2022

Argentino, Fabián Bustos chegou ao Santos após a demissão de Fábio Carille na Vila Belmiro. Ainda está no início de seu trabalho, mas sabe que terá grandes desafios ao longo de 2022.

Além dos times da Série A citados, na Série B o Cruzeiro é treinado pelo uruguaio Paulo Pezzolano.