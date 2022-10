Qual o time de Casimiro Miguel? Para quem torce o streamer?

O influenciador, que se tornou uma das personalidades mais influentes da internet, nunca escondeu sua paixão pelo Gigante da Colina

Se você acompanha a internet, certamente já deve ter ouvido o nome de Casimiro Miguel, ou Cazé, nas redes sociais. O influenciador se tornou uma das maiores personalidades dos últimos anos, principalmente pela leveza e humor de abordar todos os tipos de conteúdo.

Casimiro Miguel Ferreira, mais conhecido como Casimito, conquistou uma legião de fãs na internet nos últimos tempos. Por meio de suas lives na Twitch, plataforma de vídeos, o influenciador cativou um grande público durante a pandemia, em 2020, principalmente por comentar e reagir todo o tipo de conteúdo e, desde então, não parou de crescer.

Rapidamente, após um ano de sucesso, o streamer foi um dos pioneiros ao apostar na transmissão do Campeonato Carioca por meio de seu canal, além de ter fechado um acordo para transmitir os jogos do Athletico, na Arena da Baixada, no Campeonato Brasileiro deste ano.

Tendo o futebol como um dos seus principais conteúdos, Casimiro surgiu no canal Esporte Interativo, atual TNT Sports, jogando no programa "EI Games" e até no programa humorístico "De Sola", também da emissora. Mesmo assim, Cazé nunca escondeu sua paixão pelo seu time de coração.

Qual o time de Casimiro Miguel?

TNT Sports/Divulgação

Nascido no Rio de Janeiro, e como filho de pais portugueses, Casimiro Miguel nunca escondeu sua paixão pelo Vasco da Gama, mas isso também nunca o impediu de comentar sobre outros times de futebol em suas lives.

Torcedor fanático do Gigante da Colina, o influenciador é frequentemente visto nos jogos do time no Campeonato Brasileiro da Série B, em São Januário. Além disso, como virou tradição em seu canal da Twitch, após todos os jogos, Casimiro conta sua experiência nos jogos e aponta os principais acertos e erros do time na partida em sua live, claro, sempre de forma bem-humorada.