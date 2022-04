Qual foi a última vez que o Santos liderou o Brasileirão?

O Santos vai fazendo um ótimo início de Brasileirão. Cotado por muitos no início do campeonato como candidato ao rebaixamento, o Peixe terminará a terceira rodada como líder da competição.

O time do treinador equatoriano Fabián Bustos pode até não encantar, mas vai dando conta do recado, venceu dois jogos dentro da Vila Belmiro, empatou fora de casa com o Flu e tem sete pontos em nove disputados. Pelos critérios de desempate, ultrapassou o Galo e vai dormir na liderança.

Mas qual foi a última vez que o torcedor do Santos pôde falar: "Segue o líder?"

Segundo pesquisa realizada pela GOAL, a última vez que o Peixe dormiu na liderança após o término de uma rodada do Brasileirão aconteceu em 2019. Mais precisamente, na 15ª rodada daquele campeonato, no dia 18 de agosto de 2019.

Mais artigos abaixo

Miguel Schincariol/Getty

Na época, o técnico da equipe era o argentino Jorge Sampaoli. O Santos até vinha de derrota diante do Cruzeiro - que seria rebaixado no fim daquele ano -, mas havia conquistado uma boa vantagem em relação aos rivais: o Peixe estava com 32 pontos, contra 30 de Flamengo e Palmeiras.

Na rodada seguinte, a equipe empatou em casa com o Fortaleza por 3 a 3 e viu o Fla assumir a liderança. A equipe do recém-chegado Jorge Jesus bateu o Ceará por 3 a 0 em sua terceira vitória consecutiva - em uma sequência que chegaria a oito partidas.

O Santos terminaria aquela temporada na segunda colocação, com uma vitória por 4 a 0 sobre o campeão Flamengo na última rodada. Desde então, o time da Vila não tinha mais conseguido terminar uma rodada liderando o Campeonato Brasileiro.