Qual foi a lesão de Pulisic, substituído após marcar o gol dos EUA contra o Irã?

Atacante estadunidense nem conseguiu comemorar o gol que deu a vaga nas oitavas aos EUA

Em um jogo difícil, os Estados Unidos venceram o Irã por 1 a 0 e garantiram a classificação para as oitavas de final. O autor do único gol, Christian Pulisic sofreu uma lesão durante o lance que abriu o placar, deixou o gramado e foi para o hospital. Porém, ele mesmo confirmou que disputará o jogo das oitavas de final.

O lance que tirou Pulisic da partida foi um choque com o goleiro iraniano, Alireza Beiranvand. Pelo lado dos norte-americanos, McKennie começou a jogada com um lançamento para a área. Dest cabeceou rápido e a bola sobrou livre na pequena área para Pulisic apenas empurrar para o fundo das redes. Na continuação do movimento, porém, o atacante foi de encontro ao arqueiro e bateu a parte inferior do abdômen no joelho do atleta da Ásia.

Pulisic não conseguiu nem comemorar o gol, pois ficou caído sob as traves sentindo muitas dores. Ele ficou um longo período recebendo atendimento, tentou voltar, mas foi substituído.

Qual a lesão de Pulisic?

A federação dos Estados Unidos não deu grandes detalhes sobre a situação do seu principal jogador. A entidade falou que o atleta teve uma "lesão abdominal".

Embora tenha parecido que o choque acertou a região genital, uma olhada atenta confirma que o impacto se deu na parte baixa do abdômen, um pouco acima da região mais sensível.

Após o fim da partida, o técnico dos EUA, Gregg Berhalter afirmou que o atacante foi levado ao hospital por "precaução".

"Ele foi levado ao hospital por precaução. Ele estava meio tonto. Mas a lesão foi no abdômen, foi uma lesão abdominal. Ele saiu de campo por causa da lesão", falou o treinador.

Nas redes sociais, o próprio Pulisic, porém, tranquilizou os torcedores da seleção da CONCACAF. Ele mandou uma foto no Snapchat comemorando o resultado e escreveu: "Orgulho para c***** dos meus colegas. Eu estarei pronto para sábado, não se preocupem".

Com a classificação, os Estados Unidos vão enfrentar a Holanda nas oitavas de final. E o jogador do Chelsea será a principal esperança do país do soccer para alcançar as quartas de final.