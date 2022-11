Quem os Estados Unidos enfrentam nas oitavas da Copa do Mundo 2022?

Classificada para o mata-mata, a seleção americana se cruza com o primeiro colocado do Grupo A nas oitavas de final

Com a vitória de 1 a 0 contra o Irã nesta terça-feira (29), a seleção dos Estados Unidos se garantiu nas oitavas de final da Copa do Mundo, com cinco pontos conquistados nas três rodadas disputadas no Grupo B da competição.

Antes da vitória contra a seleção iraniana, os Estados Unidos haviam empatado por 0 a 0 com a Inglaterra, na segunda rodada, e por 1 a 1 contra País de Gales, na primeira.

Quem os Estados Unidos enfrentam nas oitavas da Copa do Mundo?

O chaveamento da Copa do Mundo coloca o Grupo B, dos Estados Unidos, para cruzar com o Grupo A nas oitavas de final. Portanto, como a seleção americana ficou na segunda colocação, seu adversário nas oitavas será a Holanda.



A seleção holandesa liderou o Grupo A, vencendo Qatar e Senegal, e empatando com o Equador, somando sete pontos.



O duelo entre Holanda e Estados Unidos pelas oitavas de final acontece no sábado (3), às 12 horas (de Brasília), no estádio Internacional Khalifa.