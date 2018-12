Camp Nou ou Nou Camp: Qual é o verdadeiro nome do estádio do Barcelona?

Por incrível que pareça, poucos se referem ao estádio do Barça de forma correta

“Camp Nou” ou “Nou Camp”? É bem comum ouvir essas duas denominações quando alguém se refere ao estádio do Barcelona, mas apenas uma está correta.

Um dos gramados mais famosos do futebol recebe os jogos do Barça desde 1957. Antes da inauguração, as partidas eram sediadas no antigo Les Corts, cuja capacidade de 48.000 torcedores acabou ficando reduzida para os catalães.



(Foto: Getty Images)

Embora “Camp Nou” fosse um apelido dado ao estádio, o site do clube espanhol costumava deixar claro que o berço de grandes craques do futebol tinha sido batizado popularmente com a denominação em 1957. Mas em abril de 2001, Camp Nou tornou-se o nome oficial após uma pesquisa entre torcedores da equipe. Das 29.102 respostas enviadas ao clube, 19.861 (68,25%) aprovaram a mudança. Escolha dos editores Destruidor! Messi tem mais gols, assistências e melhor média que CR7 em 2018

Mercado da bola: os principais rumores de Corinthians, São Paulo, Flamengo e os grandes clubes do Brasil

Chuteira de Ouro 2018/19: Messi, Mbappé, Neymar e os goleadores da Europa

Murillo chega ao Barcelona para acabar com “maldição” pós-Puyol

Ou seja, Camp Nou é a forma correta de chamar o maior estádio da Europa, com a capacidade máxima para 99.354 torcedores.