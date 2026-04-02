Qual é a verdade sobre as negociações do Al-Ahli de Jeddah com Lucas Moura?

Reportagens da imprensa revelaram os detalhes das negociações do Al-Ahli de Jeddah com o brasileiro Lucas Moura, atual jogador do São Paulo e ex-jogador do Tottenham Hotspur, para que ele defenda o time na próxima temporada.

Reportagens da imprensa haviam mencionado a existência de algumas negociações com Lucas Moura, tendo em vista o término de seu contrato com o São Paulo ao final da temporada atual, sendo as mais destacadas por parte do Al-Ahli de Jeddah e do Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos.

No entanto, a rede “ESPN” negou categoricamente a existência de quaisquer negociações por parte do Al-Ahli Jeddah para contratar o jogador brasileiro, confirmando que o clube saudita não está interessado em contar com seus serviços na próxima temporada.

A rede confirmou que o único interesse pelo ex-jogador do Tottenham vem do Los Angeles Galaxy, que já demonstrava interesse em contratá-lo antes de ele se juntar ao São Paulo no verão de 2023.

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Por sua vez, o jogador de 33 anos não está considerando nenhuma proposta no momento, já que está focado em se recuperar da lesão que o deixará fora do time brasileiro até o final da temporada atual, a fim de retornar em melhor forma após a Copa do Mundo de 2026.

Após o retorno, Lucas Moura analisará todas as opções disponíveis, incluindo permanecer no São Paulo por mais uma temporada, especialmente porque essa é sua primeira opção, caso receba uma proposta adequada.

Mora possui uma carreira futebolística notável, que começou nas fileiras do São Paulo, antes de se transferir para o Paris Saint-Germain, onde permaneceu por 5 anos entre 2013 e 2018, e por mais 5 anos no Tottenham, antes de retornar ao clube brasileiro em 2023.

No entanto, o jogador brasileiro sofreu uma queda significativa de rendimento nos últimos tempos, tendo marcado apenas três gols e dado uma assistência em 16 partidas disputadas pelo São Paulo na atual temporada, a maioria delas saindo do banco de reservas.