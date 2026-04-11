Qual é a situação de Salah? Escalação do jogo entre Liverpool e Fulham

Arne Slot, técnico do Liverpool, anunciou a escalação oficial da equipe para o confronto contra o Fulham, válido pela 32ª rodada da Premier League, em partida a ser disputada no estádio de Anfield.

O Liverpool entra em campo sob grande pressão, já que não há alternativa à vitória para manter suas chances de classificação para a Liga dos Campeões, ocupando atualmente a quinta posição.

Slott colocou Mohamed Salah de volta na escalação titular, para liderar o ataque ao lado de Cody Gakpo e Rio N'Gomoa, enquanto Hugo Ekitike ficou no banco de reservas, em uma grande surpresa.

Escalação do Liverpool:

Goleiro: Mamardashvili.

Defesa: Frimpong – Van Dijk – Konaté – Andy Robertson

Meio-campo: Dominik Szoboszlai – Curtis Jones – Florian Wirtz

Ataque: Mohamed Salah – Cody Gakpo – N'Gomo

Escalação do Fulham:

Goleiro: Bernd Leno

Defesa: Castagne – Joachim Andersen – Calvin Bassey – Anthony Robinson

Meio-campo: Sander Berg – Alex Iwobi – Harry Wilson – Bobby De Córdoba-Reid (King) – Alexander Bob.

Ataque: Rodrigo Muniz.