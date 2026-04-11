Qual é a situação de Salah? Escalação do jogo entre Liverpool e Fulham

Arne Slot, técnico do Liverpool, anunciou a escalação oficial da equipe para o confronto contra o Fulham, válido pela 32ª rodada da Premier League, em partida a ser disputada no estádio de Anfield.
O Liverpool entra em campo sob grande pressão, já que não há alternativa à vitória para manter suas chances de classificação para a Liga dos Campeões, ocupando atualmente a quinta posição.
Slott colocou Mohamed Salah de volta na escalação titular, para liderar o ataque ao lado de Cody Gakpo e Rio N'Gomoa, enquanto Hugo Ekitike ficou no banco de reservas, em uma grande surpresa.
Escalação do Liverpool:
Goleiro: Mamardashvili.
Defesa: Frimpong – Van Dijk – Konaté – Andy Robertson
Meio-campo: Dominik Szoboszlai – Curtis Jones – Florian Wirtz
Ataque: Mohamed Salah – Cody Gakpo – N'Gomo
Escalação do Fulham:
Goleiro: Bernd Leno
Defesa: Castagne – Joachim Andersen – Calvin Bassey – Anthony Robinson
Meio-campo: Sander Berg – Alex Iwobi – Harry Wilson – Bobby De Córdoba-Reid (King) – Alexander Bob.
Ataque: Rodrigo Muniz.