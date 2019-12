Qual é a nova premiação da Copa Libertadores? Quanto o campeão ganha?

Os valores de prêmio das fases finais estão maiores do que em 2019

Para a edição de 2020 da Copa Libertadores, a CONMEBOL anunciou aumento nos valores das premiações dos times.

Os valores que aumentaram foram os das fases finais - quartas em diant -, antes disso, permaneceram os mesmos.

FASE DE GRUPOS

O valor segue sendo de US$ 1 milhão (pouco menos de R$ 4 milhões).

OITAVAS DE FINAL

Como em 2019, o valor é de US$ 1,05 milhões (cerca de R$ 4,1 milhões).

QUARTAS DE FINAL

O prêmio passa de US$ 1,25 milhão para US$ 1,5 milhão (pouco menos de R$ 6 milhões).

SEMIFINAIS

De US$ 1,75 milhão, em 2019, para US$ 2 milhões(aproximadamente R$ 7,9 milhões) em 2020.

FINAL

O campeão passa a receber US$ 15 milhões (pouco mais de R$ 59 milhões) e mais 25% da renda do jogo. Já o vice, além dos 25% da renda, recebe US$ 6 milhões (R$ 23,6 milhões).

Em 2019, o campeão recebeu US$ 12 milhões (R$ 47,2 milhões).

Somando todas as fases, o campeão leva US$ 22,5 milhões (R$ 88,6 milhões).