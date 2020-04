Real Madrid, Barcelona e Juventus: quais times reduziram os salários de seus jogadores?

Ao contrário da Europa, clubes brasileiros têm dificuldade de reduzir salários, com poucos clubes já adotando a medida

A paralisação do futebol na maior parte do mundo por tempo indeterminado devido à pandemia de coronavírus levou os clubes a se mobilizarem para garantir a sobrevivência financeira. Com a maior parte das fontes de receita se esgotando, e patrocinadores suspendendo pagamentos, os dirigentes agiram e realizaram alerações nos contratos e salários de seus jogadores, apesar da suspensão das atividades.

QUAIS CLUBES REDUZIRAM OS SALÁRIOS DE SEUS JOGADORES?

BARCELONA

Lionel Messi anunciou em um comunicado oficial que ele e o restante do elenco do reduzirão seus salários em 70% enquanto continuar o estado de alarme na .

"...De nossa parte, chegou o momento de anunciar que, além de reduzir em 70% nossos salários durante o estado de alarme, vamos fazer contribuições para permitir que os funcionários do clube recebam 100% dos seus pagamentos enquanto dure essa situação", diz parte do comunicado.

❗️COMUNICADO



A diretoria do FC Barcelona e os integrantes dos elencos de todos os esportes profissionais do clube chegaram a um acordo para a redução dos seus salários enquanto dure o estado de emergência provocado pela Covid-19. (segue 👇) pic.twitter.com/vrtakXipzf — FC Barcelona (de 🏡) (@fcbarcelona_br) March 30, 202

REAL MADRID

Também em comunicado, a equipe merengue informou que chegou a acordo com as equipes principais de futebol e basquete para reduzir os salários dos jogadores entre dez a 20%.

El C.F. reduce sus gastos para esta temporada.

Jugadores, técnicos y empleados acuerdan con el club una importante iniciativa de ahorro.#RealMadrid — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) April 8, 2020

"Essa decisão, adotada por jogadores, treinadores e funcionários, evita medidas traumáticas que afetam o restante dos trabalhadores, além de contribuir para os objetivos econômicos da entidade, em vista da diminuição de renda que sofre nesses meses em decorrência da suspensão de competições e a paralisia de grande parte de suas atividades comerciais", anunciou o clube.

ATLÉTICO DE MADRID

Assim como o Barcelona, o reduziu temporariamente o salário de jogadores e comissão técnica em 70%, enquanto garantiu que os restantes dos funcionários receberão integralmente seus vencimentos.

El primer equipo y los miembros del Comité de Dirección del club aportarán a partes iguales las cantidades necesarias para complementar el salario de 430 empleados afectados por el ERTE ➡ https://t.co/7uohA4aUSz — Atlético de Madrid (@Atleti) April 2, 2020

JUVENTUS

Dona da maior folha da Série A, a fará uma economia de 90 milhões de euros (R$ 513 milhões na cotação atual) depois de os atletas aceitarem não receber salários no período entre março e junho em função da paralisação global. No entanto, se a temporada voltar antes disso, o clube afirmou que terá boa-fé no entendimento de um novo acordo.

Company notice | Agreement with the players and the coach of the first team.https://t.co/Wg2ZplkuPh pic.twitter.com/IOfmQV6Sha — JuventusFC (@juventusfcen) March 28, 2020

CLUBES INGLESES

O possível corte salarial para os jogadores é uma discussão cada vez mais sombria, já que Jordan Henderson está entre os capitães que tentam doar uma grande parte de seus salários ao NHS, em vez de reembolsar clubes, aponta o Independent.

Por outro lado, Jürgen Klopp, do , e David Moyes, do , são os dois primeiros treinadores da Premier League a indicar uma disposição de reduzir os salários, informa o Daily Mail.

Os Reds foi acertadamente criticado pelos próprios torcedores, por decidirem deixar os funcionários e permitir que o governo pague 80% de seus salários, apenas algumas semanas após anunciar lucros de 43 milhões de libras feitas neste ano.

O também anunciou redução de 20% dos salários de 550 funcionários entre abril e maio, não incluindo jogadores e comissão técnica.

BAYERN DE MUNIQUE E BORUSSIA DORTMUND



Foto: Getty Images

Os jogadores do de Munique e do aceitaram a diminuição dos salários para ajudar os dirigentes a lidar com a crise financeira, em torno de 20%.

CLUBES BRASILEIROS

No , a situação financeira é ponto-chave para que negociações não evoluam. Poucos, como Ceará e , os dois cearenses na 1ª divisão, têm tido sucesso, assim como e .

Os cearenses vão pagar 75% do valor da carteira de trabalho referente a março no próximo dia 20 de abril. Os 75% de direitos de imagem, no último dia do mês. Os 25% restantes dos dois contratos serão parcelados a partir de julho.

Por outro lado, os atletas do Grêmio também aceitaram uma redução salarial durante o período de paralisação no calendário do futebol. No entanto, o clube não revelou o percentual da redução salarial dos jogadores.

Grêmio concede férias aos atletas, comissão técnica, profissionais do Departamento de Futebol Profissional e Transição. https://t.co/lEcZNe4Ink — Grêmio FBPA (de 🏡) (@Gremio) March 27, 2020

Já o Atlético-MG anunciou o corte salarial de 25% para todos os seguimentos do clube. Jogadores, dirigentes remunerados, comissão técnica e funcionários terão o corte nos vencimentos enquanto durar o efeito do surto de COVID-19.

FLAMENGO E PALMEIRAS

Clubes com as maiores folhas de pagamentos do futebol nacional, e mantiveram os salários de março, mas que, se a situação não mudar, há estudos sobre o impacto financeiro da ausência de receitas a partir de maio. Um dos caminhos possíveis é negociar uma redução temporária.