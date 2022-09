Qual é a premiação em dinheiro da Champions League?

Com o início da fase de grupos se aproximando, confira quanto cada time pode receber na competição

Além do prestígio de participar da maior competição de clubes do mundo e da chance de conquistar um grande título, a classificação para a Champions League significa um "boom" nas finanças dos times participantes. E, nessa temporada, não será diferente.

Uma participação na Champions faz uma temporada de um clube valer a pena, e afinal de contas, pode ser o caminho para uma maior competitividade no futuro. Só de chegar à fase de grupos, as instituições já garantem milhões em premiação - além do dinheiro das cotas de TV.

Nesta temporada, 32 equipes se classificaram para a disputa da fase de grupos. Aqui, os times são divididos em oito grupos de quatro equipes, com cada um disputando seis partidas. Depois, apenas 16 se classificam para a disputa do mata-mata nas oitavas de final.

Mas, acima de tudo, os times estão interessados em saber quanto devem arrecadar por cada classificação na competição. Pensando nisso, a GOAL te mostra a premiação da Champions League 2022/23.

Qual é a premiação da Champions League 2022/23?

Getty

Com base nos valores divulgados pela Uefa, um time campeão, com 100% de aproveitamento, conseguiria arrecadar cerca 81 milhões de euros. Isso porque, além dos clubes receberem 14,8 milhões de euros por participarem da fase de grupos, cada vitória nesta fase rende uma premiação de 2,8 milhões.