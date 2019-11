Qual é a escalação do Flamengo para a final da Libertadores?

Confira o onze inicial que Jorge Jesus vai mandar a campo contra o River Plate

O chega com força a uma final de , 38 anos após o único título conquistado até aqui, e em sua entrevista coletiva na véspera do duelo contra o , o técnico Jorge Jesus indicou o time que vai entrar em campo.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

“Amanhã, se não acontecer nada, será a mesma equipe que vêm sempre jogando: Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Filipe Luis, Arão, Gérson, Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol", disse JJ.

🔴⚫ Força máxima! Jorge Jesus confirmou a escalação do #Flamengo para a final da #Libertadores, contra o #River. Falta 1 dia para a grande decisão! #GloriaEterna pic.twitter.com/5U6PFBnTnQ — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) November 22, 2019

Ou seja: o provavelmente vai pisar com força máxima no gramado do Monumental de Lima, no .