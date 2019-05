Voltar para a Argentina é prioridade de Agüero após terminar contrato com o City

Atacante reitera paixão pelo Independiente, clube em que foi revelado, e confirma desejo em voltar a vestir a camisa do Rey de Copas

Sergio Agüero não escondeu seu amor pelo Independiente da , clube em que foi revelado. Isso envolveu até a escolha feita para seu futuro pós , revelado na última quinta-feira (30).

"Tenho contrato com o clube, com o City. Tento focar no que resta desses dois anos e, obviamente, verei depois o que fazer. Mas, sem dúvidas, El Rojo é minha prioridade", confirmou o centroavante dos Citizens.



Agüero foi revelado pelo Rey de Copas, onde permaneceu dos 9 aos 18 anos. Após o período, ele foi para a , onde vestiu a camisa do .

O atacante do City e a seleção da Argentina estreiam na no dia 15 de junho, contra a , na Arena Fonte Nova.