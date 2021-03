Aguero rebate rumores sobre ida ao Barcelona: "Parem, ainda sou do Manchester City"

Contrato do atacante argentino no Etihad Stadium acaba no meio do ano e muitos rumores indicam que o Barça tem interesse no centroavante

O atacante do Manchester City, Sergio Aguero vive momentos de indefinição sobre seu futuro. Com seu contrato no City chegando à sua reta final, rumores apontam que Ronald Koeman e o Barcelona têm interesse nos serviços do argentino.

Aguero, entretanto, fez questão de afastar as discussões sobre sua possível ida à Catalunha, pelo menos por ora. Em uma live em seu canal do Twitch, o camisa 10 do City falou: "Todo mundo está falando, Barça, Barça, Barça. Vamos dar uma segurada, olhem, parem. Eu ainda sou do City".

O argentino tem pouco mais de três meses restantes em seu contrato. Seu vínculo no clube que se tornou ídolo acaba em 30 de junho de 2021, logo após o fim da atual temporada que deve ter o City como campeão novamente.

Caso não renove seu contrato com os ingleses, Aguero estará livre no mercado para qualquer clube, dessa forma, o time que quiser contar com seus serviços precisará apenas pagar seus salários, sem nenhum valor pela compra.

Em crise financeira, uma contratação assim cairia como uma luva para o Barcelona, que ainda pode ver Lionel Messi deixar o único clube que defendeu.

Pelo Man City, Aguero jogou 382 partidas e marcou 256 gols. Ele se tornou o maior artilheiro da história do clube e ainda foi protagonista nas maiores conquistas do time azul de Manchester. Nessa temporada, porém, Aguero sofreu muito com lesões. Ele atuou em apenas 12 jogos e balançou as redes só duas vezes.