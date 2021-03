Kylian Mbappé e a renovação com PSG: atacante adia resposta e mantém mistério

Contrato do jogador francês acaba em 2022 e o clube de Paris está disposto a oferecer um salário astronômico para o craque

Segue a indefinição sobre a renovação de contrato de Kylian Mbappé com o PSG. Embora Leonardo, diretor de futebol do clube, tenha dito ao L'Equipe recentemente que um acerto com o atacante estava próximo, o craque ainda está considerando seu futuro e retardando a decisão final.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O PSG tem pressa para assinar um novo acordo com Mbappé pois o atual vínculo termina já em 2022 e caso a decisão do atacante seja não renovar, o clube tem que correr contra o tempo para vendê-lo o mais rápido possível e não perder um de seus principais jogadores de graça. Vender o jogador, não é tarefa fácil, pois seu preço está avaliado na casa dos 200 milhões de euros (1,4 bilhões de reais).

Poucos clubes no mundo têm condições de contratar o atleta e dois deles, Real Madrid e Liverpool, já estão de olho no desenrolar da história. O PSG segue confiando que Mbappé renovará com o clube e quer resolver a situação o quanto antes - de preferência, antes mesmo das quartas de final da Liga dos Campeões 2020/21.

Peça chave para o esquema de Mauricio Pochettino, a equipe do Parque dos Príncipes não medirá esforços para tentar manter uma de suas principais estrelas. Segundo o The Athletic, o Paris Saint-Germain está disposto a oferecer um salário descomunal para Mbappé: 36 milhões de euros (250 milhões de reais) por temporada, o que dá algo entorno de 700 mil euros (4,8 milhões de reais) por semana.

Em Paris, acredita-se que não há possibilidade de ele sair ao fim da atual temporada e, justamente por isso, pressionam para que ele prorrogue seu contrato por pelo menos por mais dois anos.

"Já estamos conversando há muito tempo. Nossa posição é clara, sabemos o que queremos. Chegaremos ao momento em que será tomada uma decisão. Temos um bom diálogo", garantiu Leonardo.

Assim como Mbappé, outros jogadores seguem em processo de renovação de contrato, como Neymar e Ángel di María.