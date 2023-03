Qual a premiação do Campeonato Paulista? Quanto ganha o campeão?

Campeão e vice do Estadual levam uma premiação em dinheiro; confira

O Campeonato Paulista de 2023 já tem a sua final definida, com o atual campeão Palmeiras, e a grande surpresa da competição, o Água Santa, decidindo o título do Estadual. Quem se sagrar campeão, além de conquistar o título, ganhará também uma premiação em dinheiro.

A Federação Paulista de Futebol dará ao campeão do Paulistão uma premiação de R$ 5 milhões, enquanto o vice-campeão ficará com R$ 1,65 milhões de premiação, sem contar a cota de televisão distribuída para as equipes.

"Sabemos que nosso Paulistão é um dos estaduais mais importantes do país, por isso estamos tentando inovar a cada ano mais. Nesta próxima temporada, o prêmio ao campeão será ainda maior, R$ 5 milhões. Nossa expectativa é a melhor possível. Teremos grandes jogos e um campeonato excelente", projetou o presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos, em janeiro deste ano.