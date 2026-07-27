O Barcelona prossegue com os seus movimentos intensos para resolver o dossiê do novo avançado, sendo que o argentino Julián Álvarez continua a ser o principal alvo para reforçar o ataque. No entanto, perante as dificuldades que o Atlético de Madrid continua a impor, o Barça começou a trabalhar num plano alternativo.

Segundo o jornal espanhol "Sport", a opção de contratar Eli Junior Kroupi, avançado do Bournemouth, voltou a estar em aberto, uma vez que o Barcelona já se informou junto de pessoas próximas do jogador sobre as condições contratuais, ciente da sua necessidade urgente de um avançado nato, desde que o valor do investimento não ultrapasse os 100 milhões de euros.

A direção desportiva do clube catalão está dividida quanto à viabilidade deste negócio, com uma parte dos responsáveis convencida da capacidade do jogador para triunfar e de que responde plenamente às exigências do treinador Hansi Flick, que deu o seu aval à contratação de Kroupi caso a chegada de Álvarez fracasse, sobretudo porque o técnico alemão coloca a contratação de um avançado nato no topo das suas prioridades.

Flick considera indispensável assinar com um avançado que pressione com força a construção de jogo do adversário, características que o avançado proveniente do Lorient possui.

Em contrapartida, outra parte da direção desportiva entende que pagar 100 milhões de euros por um avançado de 19 anos é uma decisão que comporta riscos, apesar de Junior Kroupi ter realizado uma época notável com o Bournemouth, na qual marcou 13 golos em 35 jogos, tendo sido decisivo para que a equipa alcançasse uma posição de destaque na Premier League, depois de os homens de Iraola terem terminado a competição no sexto lugar, qualificando-se para a Liga Europa.

Apesar de o montante de 100 milhões de euros corresponder às exigências do Bournemouth, o Barcelona não terá uma tarefa fácil na contratação do avançado francês caso tome a decisão final, já que a direção do clube inglês acredita que a saída da sua principal estrela neste momento perturbaria o planeamento para a nova época e seria demasiado tarde para encontrar um substituto adequado, apesar de ainda faltar um mês inteiro para o arranque da Premier League.

Eli Junior Kroupi, que se destaca pela eficácia, velocidade, versatilidade e trabalho coletivo, conta com o interesse do Manchester City e do Paris Saint-Germain, mas, caso o Barcelona avance a sério pelo internacional francês pela seleção Sub-21, terá prioridade, uma vez que o jogador não figura entre as primeiras opções de Enzo Maresca ou de Luis Enrique, o que abre caminho ao Barça.