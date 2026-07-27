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Hussein Hamdy

Traduzido por

Qual a posição de Flick? Substituto de Álvarez gera divisão no Barcelona

J. Alvarez
H. Flick
E. Kroupi
Barcelona
Atlético de Madrid
Bournemouth
La Liga
Premier League
Argentina
Alemanha
França
Espanha
England

Transferência complicada

O Barcelona prossegue com os seus movimentos intensos para resolver o dossiê do novo avançado, sendo que o argentino Julián Álvarez continua a ser o principal alvo para reforçar o ataque. No entanto, perante as dificuldades que o Atlético de Madrid continua a impor, o Barça começou a trabalhar num plano alternativo.

Segundo o jornal espanhol "Sport", a opção de contratar Eli Junior Kroupi, avançado do Bournemouth, voltou a estar em aberto, uma vez que o Barcelona já se informou junto de pessoas próximas do jogador sobre as condições contratuais, ciente da sua necessidade urgente de um avançado nato, desde que o valor do investimento não ultrapasse os 100 milhões de euros.

A direção desportiva do clube catalão está dividida quanto à viabilidade deste negócio, com uma parte dos responsáveis convencida da capacidade do jogador para triunfar e de que responde plenamente às exigências do treinador Hansi Flick, que deu o seu aval à contratação de Kroupi caso a chegada de Álvarez fracasse, sobretudo porque o técnico alemão coloca a contratação de um avançado nato no topo das suas prioridades.

Flick considera indispensável assinar com um avançado que pressione com força a construção de jogo do adversário, características que o avançado proveniente do Lorient possui.

Em contrapartida, outra parte da direção desportiva entende que pagar 100 milhões de euros por um avançado de 19 anos é uma decisão que comporta riscos, apesar de Junior Kroupi ter realizado uma época notável com o Bournemouth, na qual marcou 13 golos em 35 jogos, tendo sido decisivo para que a equipa alcançasse uma posição de destaque na Premier League, depois de os homens de Iraola terem terminado a competição no sexto lugar, qualificando-se para a Liga Europa.

Apesar de o montante de 100 milhões de euros corresponder às exigências do Bournemouth, o Barcelona não terá uma tarefa fácil na contratação do avançado francês caso tome a decisão final, já que a direção do clube inglês acredita que a saída da sua principal estrela neste momento perturbaria o planeamento para a nova época e seria demasiado tarde para encontrar um substituto adequado, apesar de ainda faltar um mês inteiro para o arranque da Premier League.

Eli Junior Kroupi, que se destaca pela eficácia, velocidade, versatilidade e trabalho coletivo, conta com o interesse do Manchester City e do Paris Saint-Germain, mas, caso o Barcelona avance a sério pelo internacional francês pela seleção Sub-21, terá prioridade, uma vez que o jogador não figura entre as primeiras opções de Enzo Maresca ou de Luis Enrique, o que abre caminho ao Barça.

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