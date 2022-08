Qual a maior bilheteria da história da Neo Química Arena?

Maior bilheteria da história da Neo Química Arena foi registrada contra o Flamengo, em jogo pela Libertadores da América

O Corinthians conseguiu registrar a maior bilheteria da história da Neo Química Arena na partida contra o Flamengo, pelas quartas de final da Libertadores da América. O primeiro duelo foi vencido pelos rubro-negros, por 2 a 0.

O clube do Parque São Jorge divulgou a arrecadação bruta de R$ 5.386.291,50. O público pagante foi de 45.159, o que coloca o ticket médio para a partida em R$ 119 reais. Vale lembrar que a Neo Química Arena contou com quatro mil flamenguistas, por conta de um acordo entre as diretorias.

A maior bilheteria do estádio do Timão, até então, tinha sido em 2018. Na ocasião, o clube arrecadou R$ 5.108.151,00 na decisão da Copa do Brasil, em 2018, quando também foi derrotado. Logo depois, a final do Paulistão de 2019 aparece na terceira posição.

Já no top-5 de maiores bilheterias da Neo Química Arena, estão três jogos da edição de 2022 da Libertadores. Além da derrota para o Flamengo, os duelos contra Boca Juniors, na fase de grupos e nas oitavas de final, também estão entre as maiores rendas brutas do estádio.