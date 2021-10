Qual a escalação do Inter contra o São Paulo, pelo Brasileirão?

Colorado tem uma série de desfalques para o duelo deste domingo (31), no Morumbi

Querendo se manter no no G-6 do Brasileirão, o Internacional visita o São Paulo neste domingo (31), no Morumbi, pela 29ª rodada do campeonato.

O Colorado viajou à capital paulista com uma série de desfalques e terá alterações no time titular.

Daniel, Taison, Moisés e Palacios estão lesionados, enquanto Mercado, Dourado e Patrick receberam o terceiro cartão amarleo e estão suspensos.

📝 Jogadores relacionados para o duelo com o São Paulo. #VamoInter pic.twitter.com/2wvgLmutvM — Sport Club Internacional (@SCInternacional) October 30, 2021

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Saravia, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Paulo Victor; Johnny, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Mauricio e Caio Vidal (Gustavo Maia); Yuri Alberto.

O Inter é o sexto colocado do Campeonato Brasileiro, com 41 pontos marcados.