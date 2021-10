Qual a escalação do Corinthians contra o Fluminense?

O Corinthians deve contar com o retorno do meio-campista Willian no time titular

O Corinthians enfrenta o Fluminense nesta quarta-feira (13), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena. A partida é importante para o Timão encostar nos líderes do campeonato.

O time paulista vem de derrota para o Sport por 1 a 0, interrompendo uma sequência de dez jogos de invencibilidade. A partida, também, colocaria o time no G4, mas isso não aconteceu. Além disso, o técnico Sylvinho recebeu duras críticas por conta das escolhas feitas no jogo.

Agora, o treinador não terá muitos desfalques para esta partida. Roni, meio-campista do Timão, está fora por conta de uma entorse do ligamento do joelho direito, enquanto Ruan Oliveira passa por uma revisão cirúrgica do joelho.

Para fechar a lista de desfalques, o atacante Jô foi liberado para resolver problemas particulares e está fora da partida.

Com isso, o grande reforço para a partida é a volta de Willian. O jogador não estava disponível para a partida contra o Sport na rodada passada por conta de um desconforto muscular, mas agora ficará à disposição de Sylvinho.

A expectativa, então, é que o Corinthians entre em campo com a mesmo formação dos últimos jogos. É claro, sem o atacante Jô, mas com Willian no time titular.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, João Victor, Gil, Fábio Santos; Cantillo, Giuliano, Renato Augusto; Gabriel Pereira, Willian e Róger Guedes.

O Corinthians está na sexta posição do Brasileirão, com 37 pontos, brigando por uma vaga direta para a Libertadores do próximo ano.