Qual a escalação do Corinthians contra a Chapecoense?

O Timão tem chance de subir na tabela, mas precisa superar os desfalques para isso

Fechando a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians recebe a Chapecoense nesta segunda-feira (1), às 21h30 (de Brasília) na Neo Química Arena. O Timão, porém, terá algumas mudanças no time considerado titular para este duelo.

Com chances de subir na tabela, o Corinthians vai enfrentar a Chape, lanterna do Brasileirão. No entanto, entre suspensos e lesionados, Sylvinho tem uma série de desfalques para o jogo, que tem 100% de público liberado na Arena.

O principal desfalque do Timão provavelmente é o goleiro Cássio. O camisa 12, após o encerramento do jogo contra o Internacional, recebeu o terceiro cartão amarelo, que o suspende por uma partida. Para o lugar do ídolo, a opção deve ser o jovem Matheus Donelli, de apenas 19 anos, vindo da base do clube.

Outro desfalque importante é Willian. O jogador está afastado para tratar de uma lesão na coxa que já vem preocupando há alguns jogos. Sem ele, o ataque deve ser formado Gabriel Pereira, Róger Guedes e Jô, sendo que Gustavo Mosquito, Adson e Vitinho correm por fora pela mesma vaga que o camisa 77.

Xavier (suspenso), Lucas Piton, Roni e Ruan Oliveira (lesionados), completam a lista de baixas do Timão.

Por outro lado, Sylvinho terá a volta de João Victor, titular da zaga, que cumpriu suspensão contra o Inter. Assim, Raul Gustavo voltará ao banco. Junto com ele, mas por opção do treinador, o volante Gabriel também deve perder a vaga, dando lugar a Cantillo ou Du Queiroz, ambos com poder de ataque mais forte do que o do camisa 5.

O provável time do Corinthians para enfrentar a Chapecoense tem: Matheus Donelli, Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo (Du Queiroz), Giuliano e Renato Augusto; Gabriel Pereira, Róger Guedes e Jô (Gustavo Mosquito, Adson ou Vitinho).

Com dois cartões amarelos e correndo o risco de serem suspensos para o jogo contra o Fortaleza, no sábado (6), estão três jogadores, sendo dois deles cotados para o time titular desta segunda-feira (1): Cantillo, Fábio Santos e Marquinhos.