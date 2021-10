Quais times já foram campeões do Campeonato Paulista de futebol feminino?

Veja quem ganhou o título em cada edição e quantos troféus cada equipe levantou

Disputado desde 1984, com duas interrupções pelo caminho, o Campeonato Paulista de futebol feminino é uma tradicional competição no estado de São Paulo, já tendo sido vencido por dez equipes diferentes ao longo das 28 edições.

Metade dos campeões e onze dos títulos vem da capital paulista, enquanto os outros são de cidades do interior e do litoral do estado. Considerados os quatro grandes de São Paulo no futebol, Santos, Corinthians, São Paulo e Palmeiras somam nove taças, enquanto o Peixe aparece como um dos maiores vencedores.

Em 2021, quatro times seguem na disputa, mas nenhum deles terá a chance de um título inédito, já que todos levantaram a taça em algum momento. Ferroviária e Santos têm chance de se estabelecer como o maior campeão, enquanto Corinthians e São Paulo vão, ambos, em busca do terceiro título - sendo que o Timão pode se estabelecer como tricampeão consecutivo.

Veja todos os campeões:

Quais times já foram campeões do Paulistão feminino?

Ao todo, dez equipes já ergueram a taça, enquanto outras 13 ficaram com troféu de vice-campeãs, veja a lista por edição:

Ano Campeão Vice 2020 Corinthians Ferroviária 2019 Corinthians São Paulo 2018 Santos Corinthians 2017 Rio Preto Santos 2016 Rio Preto Santos 2015 São José São Paulo 2014 São José Ferroviária 2013 Ferroviária São José 2012 São José Centro Olímpico 2011 Santos Centro Olímpico 2010 Santos São José 2009 Botucatu Santos 2008 Botucatu Saad 2007 Santos AJA 2006 Botucatu Saad 2005 Ferroviária Saad 2004 Ferroviária São Bernardo 2002* Ferroviária - 2002* Portuguesa Palmeiras 2001 Palmeiras Matonense 2000 Portuguesa Palmeiras 1999 São Paulo Portuguesa 1998 Portuguesa - 1997 São Paulo Santos 1987 Juventus Ferroviária 1986 Juventus - 1985 Juventus - 1984 Juventus Transvira

* em 2002 o Paulistão feminino foi disputado duas vezes, uma com organização da FPF e outro da Liga Estadual de Futebol Feminino

Quem são os maiores campeões do Paulistão feminino?

Juventus, Ferroviária e Santos estão empatados como maiores vencedores, com quatro títulos cada um, veja:

Time Títulos Anos Juventus 4 1984, 1985, 1986, 1987 Ferroviária 4 2002*, 2004, 2005, 2013 Santos 4 2007, 2010, 2011, 2018 Portuguesa 3 1998, 2000, 2002* Botucatu 3 2006, 2008, 2009 São José 3 2012, 2014, 2015 Corinthians 2 2019, 2020 São Paulo 2 1997, 1999 Rio Preto 2 2016, 2017 Palmeiras 1 2001

* em 2002 o Paulistão feminino foi disputado duas vezes, uma com organização da FPF e outro da Liga Estadual de Futebol Feminino