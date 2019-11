Flamengo campeão brasileiro e da Libertadores em menos de 24h: um fim de semana dos sonhos

O Rubro-Negro ainda comemorava nas ruas a taça continental quando, sem precisar entrar em campo, também pôde comemorar o Brasileirão

Talvez nem o mais otimista dos torcedores do poderia imaginar que o clube comemoraria, em um mesmo fim de semana, os títulos de Libertadores e do Brasileirão.

Se no sábado (23) o bateu, em virada espetacular, o para conquistar o título da Libertadores 38 anos depois de sua única conquista anterior, neste domingo (24) o Flamengo matematicamente conquistou o seu sétimo Brasileirão.

A equipe de Jorge Jesus nem precisou entrar em campo neste fim de semana para garantir o Hepta: com a derrota por 2 a 1 do Palmeiras para o Grêmio, ficou impossível para qualquer time ultrapassar o Flamengo nas quatro últimas rodadas.

Além de ter igualado (2013) e (2007) como times que conquistaram o Brasileirão de pontos corridos com maior antecedência, este Flamengo 2019 também igualou feito que apenas o de Pelé havia feito – ser campeão brasileiro e da Libertadores em uma mesma temporada.

A equipe de Jorge Jesus também já igualou a temporada mais vitoriosa em número de títulos oficiais em toda a história do clube. Se em 1981 o Flamengo levantou as taças do estadual, Libertadores e Mundial, em 2019 já foi campeão carioca, da Libertadores e brasileiro. O Rubro-Negro ainda tem a disputa do no horizonte.

MENGÃO CAMPEÃO BRASILEIRO! 🏆



Em menos de 24 horas o @flamengo conquista o 2º título da temporada, sem nem entrar em campo! 😎



Tá cansado de comemorar, torcedor rubro-negro? 🔴⚫️#Flamengo #Brasileirão pic.twitter.com/DMyAGhD79s — Goal (@GoalBR) November 24, 2019

Mas por enquanto é tudo festa neste fim de semana que já entra para a história do esporte brasileiro com as cores rubro-negras. Nas ruas do Rio de Janeiro, jogadores e torcida não esconderam o orgulho pelas conquistas consecutivas. Um fim de semana dos sonhos para os rubro-negros!

Vale comemorar dois no mesmo dia? Vale, porque aqui é Flamengo 🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟 pic.twitter.com/bZ27VGkubQ — Gabriel Barbosa (@gabigol) November 24, 2019