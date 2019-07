Flamengo eliminado? É chuva de memes: Diego "pipoqueiro", Cheirinho e muito mais

A equipe carioca foi eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil, dentro do Maracanã lotado, na cobrança de pênaltis

Maracanã lotado, com público recorde com mais de 69 mil presentes. O era favorito para bater o nesta quarta-feira (17) e avançar para a semifinal da Copa do . Entretanto, após mais um empate em 1 a 1 a disputa foi para os pênaltis e foram os paranaenses que levaram a melhor.

Diego, Vitinho e Ribeiro desperdiçaram suas cobranças, o goleiro Diego Alves defendeu uma cobrança mas foi com a mão demasiadamente leve em outro. Noite de tristeza para os rubro-negros, mas de risadas dos rivais e, claro, dos athleticanos. Abaixo, confira os principais memes para “tirar onda” com a eliminação do ”.

Tudo normal na vida do Diego Ribas defendendo o Flamengo. pic.twitter.com/UaXrCqC6Bx — Brazil Of Cards (@BrazilOfCards) 18 de julho de 2019

Alguém disse Diego Ribas em pênalti??? Só lembro disso: pic.twitter.com/SdeLdOpxJj — Bastidores Celeste (@Bastidorescel) 18 de julho de 2019

Que cheirinho estranho por aqui pic.twitter.com/lW9vVu1PM9 — Helder Floret (@hfloret) 18 de julho de 2019