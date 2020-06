Salários e bônus: veja todos os detalhes do novo contrato de Jorge Jesus com o Flamengo

No novo acordo, treinador ganhará longe do aumento que pediu, mas bonificações seguem intactas

Na noite da última terça-feira (2), mais precisamente às 23h41, o técnico Jorge Jesus anunciou em sua conta no Instagram a renovação com o por mais um ano. No entanto, a atitude do treinador gerou um desconforto na diretoria, que esperava a assinatura do contrato e preparava uma ação mais "pesada" nas contas oficiais do clube.

O material que será compartilhado pela comunicação do clube já estava preparado, mas aguardando o "ok" do presidente Rodolfo Landim para ser compartilhado, o que deve acontecer até está quinta-feira. O conteúdo não está invalidado, mas o clube argumenta que perdeu o "boom" de engajamento que estava esperando para o "dia do fico".

Outro fato que deixou a diretoria um pouco desconfortável é que algumas observações no contrato, como a cláusula de saída pedida por Jorge Jesus, ainda estavam sendo ajustadas. A situação deixou o clube pressionado.

DETALHES DO ACORDO

O Flamengo ofereceu a Jorge Jesus um contrato até dezembro de 2021, rejeitado pelo treinador, que preferiu um novo acordo pelo período de um ano, ou seja, até junho de 2021. Depois de pedir um aumento de pelo menos 50%, o português aceitou receber valor próximo do que já ganhava no clube.

Mais artigos abaixo

Jorge Jesus e sua comissão técnica vão embolsar cerca de 4 milhões de euros anuais pelo novo contrato (cerca de R$ 22 milhões), livres de impostos. No entanto, no novo vínculo não haverá congelamento de câmbio, então o Flamengo pagará pela cotação do dia. Atualmente, os cerca de R$ 22 milhões anuais resultariam em cerca de R$ 2 milhões neste mês, mais impostos pagos pelo Flamengo.

Se o salário não chegou ao patamar que o treinador desejava, por outro lado Jesus conseguiu manter as bonificações por títulos iguais às do ano passado. Caso conquiste novamente a da América, por exemplo, Jesus vai desembolsar quase R$ 9 milhões; o mesmo vale para o Campeonato Brasileiro.