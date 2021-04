Quais são as contratações do Fluminense para a temporada 2021?

O mês de abril começou com um pacotão de reforços prestes a serem anunciados

Depois de fazer uma campanha surpreendente no Brasileirão 2020, levando em conta a baixa expectativa que cercava o time, o Fluminense garantiu vaga direta na fase de grupos da Libertadores 2021 e vem trabalhando para reforçar o seu elenco de jogadores para fazer um bom papel no certame continental – além de buscar força também para as outras competições que disputa e ainda vai disputar.

Nestes primeiros meses do ano, a diretoria tricolor buscou vários nomes – que foram desde Roger Guedes até a Matheus Babi. Alguns não deram certo, enquanto outros nomes vão chegando às Laranjeiras para aumentar a expectativa da torcida. O início do mês de abril chegou – sem trocadilhos – abrindo as portas das novidades.

Cazares (meia-atacante, ex-Corinthians), Abel Hernández (atacante, ex-Internacional), Raúl Bobadilla (atacante, ex-Guaraní-PAR) e Manoel (zagueiro, ex-Cruzeiro) são os novos nomes que, de acordo com o GE, acertaram com o Tricolor. O clube ainda espera alguns detalhes para fechar um acerto com o zagueiro David Braz, atualmente no Grêmio.

(Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Quem o Fluminense contratou para 2021

Até este momento, o clube das Laranjeiras anunciou oficialmente três reforços (sem contar o treinador Roger Machado, que foi ídolo como jogador do Fluminense).

Wellington (30 anos) é volante e chegou sem custos depois de não renovar com o Athletico-PR.

Samuel Xavier (30 anos) deixou o Ceará após três boas temporadas para brigar pela lateral-direita tricolor e tem contrato até o fim de 2022.

Rafael Ribeiro (25 anos) é zagueiro e chegou emprestado pelo Náutico, que até então havia sido o único clube por ele defendido.

A lista de anúncios oficiais deverá aumentar em pouco tempo, com os acertos mencionados acima no “pacotão de abril”. Com um elenco que mostrou fibra defensiva, além de Fred reencontrando o caminho dos gols, vale ficar de olho não apenas nas contratações feitas pelo Fluminense mas também nos jovens da base que subiram. Dentre todos eles, Kayky, joia rara do futebol brasileiro, já anima os torcedores com participações decisivas no ataque.

Deixaram o Fluminense nesta temporada 2021: Felippe Cardoso, Wellington Silva, Dodi, Pablo Dyego, Rodolfo, Matheus Alessandro, Orinho.