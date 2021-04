Por que Kayky, joia do Fluminense, comemora gols fazendo um bigode com as mãos?

Jovem talento chamado de "Neymar canhoto" anotou um golaço contra o Nova Iguaçu, no Carioca, e repetiu gesto que vem se tornando marca registrada

O Fluminense é um verdadeiro celeiro de talentos. A mais recente revelação de Xerém - e uma das mais empolgantes em alguns anos - chama-se Kayky Chagas e já vem mostrando sua qualidade no time profissional do Flu, mesmo tendo apenas 17 anos de idade. A expectativa sobre o garoto é tamanha, que a alcunha imputada a ele é a de "Neymar canhoto".

Sempre que marca um gol, Kayky não hesita e leva os dedos à altura da boca, formando um bigode com a mão. O gesto é uma homenagem ao principal apoiador dele em sua iniciante carreira: seu pai.

Demir, pai de Kayky, conhecido pelo 'bigodão' é o fã número um da jovem cria de Xerém e o jogador sempre gesticula para homenagear seu familiar e maior incentivador.

No domingo (11), o jovem de 17 anos marcou um gol digno de nota no campeonato carioca. A vítima foi o Nova Iguaçu, que viu Kaykyu driblar vários defensores e estufar as redes. Esse foi o segundo gol do jogador na equipe profissional. Para se ter uma ideia, até 2020, Kayky atuava pelo sub-17 do Tricolor das Laranjeiras.

GOLAÇOOOOOOOOOOO! Kayky dribla todo mundo dentro da área e toca por cima do goleiro para fazer um lindo gol! pic.twitter.com/6qkg9XnrPA — Saudações Tricolores (@STpontocom) April 11, 2021

O talento de Kayky tem dspertado a atenção de vários clubes europeus que já buscaram informações e fizeram propostas pelo ponta-direita. Porém, uma negociação já está encaminhada para acontecer em 2022 e o jovem atleta pode atuar sob o comando de Pep Guardiola, no Manchester City.

O Grupo City, que tem no time azul de Manchester o seu clube principal, encaminhou a compra de Kayky por 10 milhões de euros, de acordo com o GE. No câmbio atual, as cifras do negócio estariam em cerca de R$ 65.7 milhões, superando os R$ 60 milhões que o Tricolor recebeu quando negociou, em 2015, Gerson para a Roma, e fazendo de Kayky a maior venda na história do Fluminense.

O negócio ainda pode chegar a 25 milhões de euros através de bonificações e o Fluminense ainda terá 20% do valor em uma eventual negociação futura.