Quais punições a Rússia pode sofrer no futebol por conflito com Ucrânia?

Desde a manhã de quinta-feira (24), tropas russas estão na Ucrânia tentando assumir o controle de Kiev. O conflito entre os dois países atingiu um estágio crítico e as perdas humanas já foram registradas em ambos os lados. Como invasora, e dado que seu presidente russo, Vladimir Putin, não dá a impressão de querer refazer seus passos, a Rússia se expõe a severas sanções dos europeus. Já foram anunciadas reprimendas nos setores de finanças, transporte, energia e até mesmo cultura (exclusão da Eurovisão). E a isso também estão começando a adicionar proibições no campo do esporte. O futebol pode não ser exceção.

Hoje, a Rússia está envolvida em muitas competições internacionais. Seja na cenário de clubes ou da seleção. O Spartak Moscou vai jogar nas oitavas de final da Liga Europa, enquanto a seleção russa está preocupada com a repescagem da Copa do Mundo, marcada para o final de março. Os jogadores russos também atuam no exterior com outros clubes. O que todos os representantes deste país estão arriscando? Eles podem realmente estar preocupados? E se sim, em que proporções e quando? E os patrocinadores russos que estão ligados a órgãos governamentais continentais? As perguntas são, no mínimo, numerosas. Na tentativa de responder a isso, a Goal procurou o conselho de dois especialistas. Lucas Aubin, doutor em geopolítica e autor do livro Sportokratura sobre Vladimir Poutine, assim como o mestre Thierry Granturco , advogado de direito esportivo e prefeito de Villers-sur-Mer, tiveram a elegância de nos esclarecer sobre o assunto.

Pode haver sanções contra o futebol russo e, em caso afirmativo, quais?

Até agora, e no quarto dia do conflito, existem apenas duas sanções impostas à Rússia na esfera do futebol. Na sexta-feira, o comitê executivo da UEFA optou por transferir a final da Liga dos Campeões. Inicialmente planejado em São Petersburgo, agora será realizado em Paris . No seu comunicado de imprensa, a UEFA indicou que esta decisão se deveu à escalada da situação de segurança na Europa, e também agradeceu a Emmanuel Macron pelos esforços feitos a favor dos ucranianos. A segunda sanção, anunciada na mesma nota, consiste em privar os representantes russos de jogos em casa no cenário internacional. Até novo aviso, não pode haver jogos em território russo.

Tais foram, portanto, as medidas tomadas no momento contra a Rússia. Poderiam existir outras a curto ou médio prazo, de gravidade ainda maior? Neste ponto, nossas duas fontes responderam afirmativamente.

"Por enquanto cautelosas, as sanções esportivas contra a Rússia vão endurecer"

Lucas Aubin: "Do ponto de vista esportivo, certamente haverá grandes sanções esportivas que serão tomadas pelos órgãos superiores, seja o COI, a FIFA ou a UEFA. Cada órgão assumirá suas responsabilidades. Até agora, houve vários tipos de reações. O COI imediatamente condenou a violação da trégua olímpica por Putin. Ao passo que vimos, por outro lado, que a FIFA decidiu que as partidas das eliminatórias da Copa do Mundo podem continuar. E do lado da UEFA, decidimos realocar a final da Liga dos Campeões. De qualquer forma, não era sustentável (mantê-la em São Petersburgo). Na minha opinião, vamos testemunhar pela primeira vez em muito tempo um grande movimento de boicote à Rússia por parte dos órgãos dirigentes do esporte mundial. Parece estar a caminho. Considerando que até agora, as sanções foram cautelosas, em particular com a exclusão da Rússia de competições internacionais por dois anos por causa do doping. Foi uma decisão mínima no sentido de que a Rússia poderia participar sob uma bandeira neutra. Para um gigantesco caso de doping, as consequências foram mínimas no final. Porque as autoridades tinham muito o que administrar com a Rússia, que está envolvida no esporte mundial há vinte anos, com base em patrocinadores. Podemos pensar na Gazprom, ou nos oligarcas russos, que compraram clubes estrangeiros. A Rússia tem um certo peso no esporte mundial. Econômico, simbólico e político. E é por isso que as sanções foram leves. E geralmente, os órgãos internacionais são fortes com os fracos, e fraco com o forte. Mas hoje, estamos em uma situação particular. É uma das crises mais graves que a Europa conheceu desde 1945. Uma tragédia. As circunstâncias são extraordinárias. E em uma situação excepcional, podemos esperar medidas excepcionais. E é por isso que podemos esperar uma cascata de sanções contra a Rússia".

Thierry Granturco: “Os vários regulamentos da FIFA e da UEFA não incluem regras específicas para casos de conflito armado. Essas organizações internacionais lidam com a organização do futebol, não com a política internacional. É, então, necessário procurar nos seus estatutos fundadores disposições que permitam aos seus órgãos de decisão a possibilidade de aplicar sanções.

Assim, o artigo 3º dos estatutos da FIFA afirma que “a FIFA se compromete a respeitar todos os direitos humanos reconhecidos internacionalmente e fará o máximo para promover a proteção desses direitos”. Este artigo 3º não foi adotado para lidar com crises políticas internacionais, mas abre as portas para todo o arsenal disciplinar da FIFA, incluindo a exclusão da federação russa de futebol, como poderia ser pronunciada sob o artigo 17 dos estatutos.

A nível da UEFA, o artigo 2.º dos seus estatutos estipula que um dos objetivos desta organização é “promover o futebol na Europa num espírito de paz (…).

Teremos entendido: os textos que regem a organização do futebol a nível internacional (FIFA) e europeu (UEFA) não contêm disposições específicas relativas a disputas estaduais, além do futebol. Mas seus estatutos referentes a direitos humanos (FIFA) e paz (UEFA) podem levar seus órgãos de governo a tomar medidas detalhadas”.

As sanções poderiam intervir em breve?

Como é o caso em outras áreas, as sanções esportivas contra a Rússia parecem inevitáveis. Mas, eles podem ocorrer imediatamente? Sobre esta questão, as opiniões de nossos especialistas divergem um pouco.

Lukas Aubin: "Sim, espero decisões bastante rápidas. Porque a guerra está em andamento, e pode ir rapidamente. Seria um pouco estranho impor sanções após o fato, quando agora existe uma espécie de equilíbrio de poder que foi estabelecido em escala global entre Putin e o Ocidente. Devemos pesar a balança de um lado ou de outro. Eu não vejo no futuro, mas meu instinto sugere isso. Mas a FIFA, temos a impressão de que eles estão um pouco tímidos, enquanto a UEFA parece mais determinada a tomar decisões, já que já tirou a final da Liga dos Campeões de São Petersburgo. Mas também se explica pelo fato de que a UEFA deve administrar a Europa e que seus prazos são iminentes. Sentimos uma diferença real na forma de abordar a crise".

"A FIFA vai ficar muito mais envergonhada que a UEFA"

Thierry Granturco: "A UEFA já tomou sanções, nomeadamente transferindo a final da Liga dos Campeões de São Petersburgo para Paris e considerando a possibilidade de romper com a Gazprom. Sabendo, porém, que o contexto político lhe é favorável porque quase todos os países europeus condenam a invasão da Ucrânia pela Rússia.

A FIFA ficará muito mais envergonhada porque, globalmente, o apoio à Ucrânia é muito menor, especialmente na África e na Ásia. E, portanto, é menos óbvio que a FIFA ouse intervir. Além disso, se assim fosse, poderíamos então nos fazer uma série de perguntas sobre por que não interveio nas últimas décadas quando houve conflitos armados no mundo, entre países cujas federações de futebol são membros da FIFA".

Havendo sanções, seria útil recorrer ao Tribunal Arbitral do Desporto?

Normalmente, quando atletas ou equipes esportivas são punidas por órgãos governamentais, o recurso utilizado para invalidar a decisão é o recurso para o Tribunal Arbitral do Esporte (CAS). Em caso afirmativo, e assumindo que os russos planejam protestar, eles poderiam usar este meio? Nossos entrevistados concordam, mas com nuances em suas respostas.

"A Rússia não se atreverá a apelar em caso de sanções porque terá que responder por suas ações"

Lukas Aubin: "Não tenho certeza de que o CAS tenha o menor impacto nessas questões. O CAS pode arbitrar disputas relacionadas ao doping, mas esse não é o caso. A FIFA, a UEFA ou o COI têm o direito de decidir que tal ou tal Estado não pode participar em tal competição. Cada uma de suas instâncias gerencia suas próprias competições. E a razão dada seria clara. Lá, por exemplo, o COI pode muito bem decidir privar a Rússia das Olimpíadas de Paris em 2024. Até então, as sanções adotadas diziam respeito apenas a eventos esportivos realizados na Rússia. Eles vão expandir as exclusões? Não tenho a resposta no momento".

Thierry Granturco: "Todas as decisões tomadas pela FIFA e pela UEFA estão sujeitas a recurso. Primeiros recursos internos (entre outros perante as comissões internas de recurso dessas organizações), depois recursos externos (incluindo o CAS) e, finalmente, e se necessário, perante os tribunais de direito comum.

Mas se legalmente tudo é possível, eu ficaria muito surpreso se politicamente a Rússia se expor perante jurisdições, sejam esportivas ou de direito comum. Porque então seria necessário que a federação russa de futebol respondesse pelos abusos das forças armadas de seu país na Ucrânia".

Se a Rússia for privada de competições internacionais, seus jogadores de futebol (atletas) poderão jogar sob uma bandeira neutra?

Devido a um extenso programa de doping institucionalizado, a Rússia atua sob uma bandeira neutra em todas as competições organizadas pelo COI. Este não é o caso do futebol, já que a FIFA não aplicou nenhuma sanção contra esta nação na medida em que a trapaça não foi comprovada em seus eventos. Supondo que a Rússia fosse excluída dos próximos eventos de futebol por causa do atual conflito com a Ucrânia, haveria uma chance de que os representantes russos fossem autorizados a se apresentarem em cores neutras?

"A invasão da Ucrânia não pode estar em pé de igualdade com os casos de doping"

Lukas Aubin: "Nesta fase, é muito cedo para dizer. Vai depender de muitas coisas. Quanto tempo durará a intervenção? Para que propósitos? Aqui estamos nos projetando por um período mais longo. Por mais que a final da Liga dos Campeões seja em breve, as outras grandes competições não são iminentes. A Copa do Mundo é em dezembro. Normalmente, a Rússia já deveria jogar sob uma bandeira neutra, mas a FIFA não seguiu o movimento do COI".

Thierry Granturco: "É bem possível. Mas improvável. Acho difícil ver organizações esportivas internacionais equiparando casos de doping na Rússia com a invasão da Ucrânia por essa mesma Rússia. A mensagem enviada seria desastrosa".