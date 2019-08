Quais jogos o DAZN vai transmitir essa semana?

Depois de Itália, Espanha, Alemanha, Estados Unidos e Japão, maior serviço de streaming esportivo do mundo chega ao Brasil

O DAZN anunciou sua chegada ao com os direitos exclusivos de , do Brasileiro, italiana, , , Coppa Italia, Francesa, entre outras competições, e promete movimentar o mercado esportivo no país.

Com preço acessível, o serviço chega ao Brasil com o objetivo de revolucionar a transmissão ao vivo e sob demanda de eventos de várias propriedades.

Apesar de disponibilizar alguns jogos de maneira gratuita para não assinantes no Facebook e YouTube , a maior parte do conteúdo exclusivo é direcionado para quem possui uma assinatura ativa.

Confira as principais informações e programação do DAZN!

QUANTO CUSTA O DAZN? COMO ASSISTIR?

O preço da mensalidade do DAZN é de R$ 37,90. A assinatura do serviço pode ser efetivada por meio de diversas formas de pagamento, como cartão de crédito e aplicativos de compra direta, além de vales-presente que poderão ser oferecidos a amigos, familiares, etc.

O assinante da plataforma pode acessá-la de praticamente qualquer dispositivo , como TV's com acesso a internet, smartphones, tablet, computadores e até mesmo consoles de videogame.

QUAL O NÚMERO DO CANAL DO DAZN?

DAZN é um serviço online de streaming por assinatura e, portanto, não está disponível nos serviços tradicionais de TV por assinatura como, por exemplo, SKY, Net, Claro TV, Vivo TV, OI TV, Algar Telecom, entre outras.

QUAIS OS JOGOS TRANSMITIDOS DA SEMANA?

Facebook / Youtube

DATA COMPETIÇÃO JOGO HORÁRIO Sábado - 03/08/2019 Brasileirão Série C São José-RS x 17h

DAZN (Com narração em português)

DATA COMPETIÇÃO JOGO HORÁRIO Quinta-feira - 01/08/2019 Brasileirão Série C x Tombense 20h Quinta-feira - 01/08/2019 Copa Sul-Americana U. Católica-EQU x Independiente 21h30 Quinta-feira - 01/08/2019 Copa Sul-Americana Wanderers x 21h30 Sexta-feira - 02/08/2019 Brasileirão Série C x Imperatriz 20h Sábado - 03/08/2019 Supercopa da x 08h30 Sábado - 03/08/2019 Brasileirão Série C Atlético-AC x Juventude 19h15 Sábado - 03/08/2019 x Dallas 20h30 Domingo - 04/08/2019 Supercopa da x 11h Domingo - 04/08/2019 Brasileirão Série C x Treze-PB 18h Segunda-feira - 05/08/2019 Brasileirão Série C Globo-RN x 20h

DAZN - demais jogos transmitidos