Quais jogos Galvão Bueno vai narrar na Copa do Mundo

Depois de 36 anos, Galvão esteve de fora da abertura da Copa do Mundo 2022, mas estará em todos os jogos do Brasil na competição

O Brasil vai estrear na Copa do Mundo 2022 e, como já virou tradição na televisão aberta, a transmissão da Globo contará com Galvão Bueno na narração do duelo da seleção brasileira.

Porém, depois de 36 anos, Galvão esteve de fora da cerimônia e do jogo de abertura, entre Qatar e Equador, de Copa do Mundo. A ausência do narrador se deu por conta de testar positivo para Covid-19 poucos dias antes de viajar ao Qatar para cobertura da Copa com a equipe da TV Globo. Para seu lugar, a emissora escalou o narrador Luís Roberto, que já estava no país para a cobertura dos jogos.

O narrador foi internado no dia 11 de novembro, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após testar positivo para o vírus. A decisão partiu do próprio locutor, que apresentava sintomas leves da doença, para ajudar no tratamento e facilitar a ida ao Qatar.

Aliás, o narrador, de 72 anos, anunciou que esta edição do Mundial será a última de sua carreira, apesar de ter renovado seu contrato com a emissora, onde está desde 1981, conforme noticiou Gabriel Vaquer, do Notícias da TV, para outros projetos no canal, como sua série documental.

Portanto, essa edição de 2022, será a última oportunidade de ver Galvão Bueno comandando uma transmissão de Copa do Mundo, incluindo jogos da seleção brasileira.

Abaixo, a GOAL lista os jogos que Galvão deve narrar.

Quais jogos Galvão Bueno deve narrar na Copa ?

O narrador está confirmado na narração de todos os jogos do Brasil na competição. Até o momento, Galvão deve narrar os três jogos da seleção na fase de grupos, incluindo a final, marcada para 18 de dezembro.

Na equipe de transmissão da Globo, o narrador estará acompanhado de Ana Thaís Matos, Maestro Junior e Roque Jr., além dos repórteres de campo da emissora, como Eric Faria.