Por que Galvão Bueno foi internado? Qual o estado de saúde do narrador da Globo?

Narrador viaja para o Qatar na próxima quarta-feira (16), mas só terá alta médica um dia antes

Faltando uma semana para o início da Copa do Mundo 2022, o narrador Galvão Bueno, do Grupo Globo, foi internado na última sexta-feira, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após testar positivo para Covid-19. A decisão partiu do próprio locutor, que apresenta sintomas leves da doença, para ajudar no tratamento e sua recuperação rapidamente.

Segundo apurou o portal Notícias da TV, a internação de Galvão não estava prevista, mas foi uma decisão de última hora para acelerar a recuperação do narrador, que fará a cobertura da Copa do Mundo direto do Qatar.

A expectativa é que Galvão Bueno receba alta na próxima terça-feira (15), justamente um dia antes da sua viajem para o Qatar, com a equipe da TV Globo.

Nas redes sociais, o narrador divulgou um vídeo onde aparece pedalando e fazendo exercícios para acelerar sua recuperação. Galvão recebe acompanhamento geral de seus sinais vitais duas vezes por dia pelo médico Davi Lewi, além de tratamento fonoaudiológico para sua voz.

Pra quem torce por mim, uma ótima notícia!!

O Dr. Davi Lewi achou que seria bom ficar aqui no Eistein 3 dias pra ser monitorado e fazer muita fisioterapia!!#naopodiaestarmelhor#partiuCatar#saiforacovid pic.twitter.com/CVgGpDVRDk — Galvão Bueno (@galvaobueno) November 12, 2022

"Para quem torce por mim, uma ótima notícia!! O doutor Davi Lewi achou que seria bom ficar aqui no Einstein por três dias para ser monitorado e fazer muita fisioterapia", disse o narrador.

A TV Globo, junto com o SporTV, preparava uma edição especial do programa "Bem, Amigos!", que iria ao ar nesta segunda-feira (14), ao vivo, na TV aberta. A emissora, então, optou por adiar o programa após ser avisada do teste positivo para Covid-19 pelo narrador.

"O Bem, Amigos! especial da próxima segunda-feira foi adiado. O apresentador Galvão Bueno testou positivo para Covid-19 e vai se resguardar para chegar 100% ao Catar para a transmissão da Copa do Mundo, que começa dia 20 de novembro", explicou, em nota, a emissora.

No Qatar, assim como em outras edições da Copa do Mundo, o narrador deve participar da transmissão dos jogos do Brasil para a TV Globo e de programas especiais no SporTV. A seleção brasileira, por sua vez, estreia no dia 24 de novembro, às 16h (de Brasília), contra a Sérvia.