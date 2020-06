Quais jogadores já atuaram com Messi e Cristiano Ronaldo?

Apenas 13 jogadores atuaram com os dois grandes craques da atualidade; apenas um brasileiro aparece na lista

Atuar ao lado de Leo Messi ou Cristiano Ronaldo deve um privilégio. Ter a oportunidade de jogar com os dois, deve ser um privilégio ainda maior e poucos jogadores podem se orgulhar disso. Apenas 13 jogadores atuaram com o argentino e com o português.

Deste seleto grupo, apenas quatro jogadores não são argentinos ou portugueses. Um deles é Deco, mas o brasileiro tinha nacionalidade portuguesa e atuou com Cristiano Ronaldo na seleção de . Se desconsiderarmos o ex-Barça, nenhum outro brasileiro atuou com os dois craques.

Arthur pode ser o segundo brasileiro a atuar com os dois - o primeiro se considerarmos Deco como português. O meio-campista ex- está perto de trocar o Barcelona pela Juventus. O bósnio Miralem Pjanic, que pode fazer o caminho inverso, também pode aumentar a lista em breve.

Quem já atuou com Messi e Cristiano Ronaldo?

Paulo Dybala e Gonzalo Higuaín

Os dois são companheiros de Messi na seleção argentina e de Cristiano Ronaldo na .

Angel di María, Fernando Gago e Ezequiel Garay

Foram companheiros de Messi na seleção argentina (Di Maria ainda atua por seu país) e jogaram ao lado de Cristiano Ronaldo no .

Carlos Tevez e Gabriel Heinze

Ambos atuaram com "La Pulga" na e com o "Robozão" no .

Nélson Semedo, André Gomes e Deco

Os portugueses atuaram com Cristiano Ronaldo na seleção e com Messi no .

Martin Cáceres

O uruguaio atuou por uma temporada ao lado de Messi no Barcelona e pelo mesmo período na Juventus de Cristiano Ronaldo.

Gerard Piqué e Henrik Larsson

O espanhol e o sueco atuaram com CR7 no Manchester United e com Messi no Barcelona.

