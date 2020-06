Quanto o Grêmio pode ganhar com uma venda de Arthur?

O volante está sendo especulado como reforço da Juventus e pode render bons valores ao clube gaúcho

Pouco mais de dois anos depois de ser negociado com o Barcelona por valores que chegaram a 33 milhões de euros, Arthur pode estar próximo do seu adeus à Catalunha: segundo portais como a Sky Sports e o Marca, o volante está próximo de acertar com a . Devido ao mecanismo de solidariedade, pode render outra "bolada" ao .

Em 2018, valorizado como campeão da Libertadores, o meio-campista, na época com 21 anos, acertou sua transferência ao Barça por 30 milhões de euros - na cotação daquele momento, R$ 120 milhões. Caminhando para o final da sua segunda temporada com a camisa culé, completou algumas das metas variáveis que renderam mais três milhões de euros ao clube gaúcho, mas perdeu espaço e pode deixar a equipe espanhola.

Depois de ser especulado em equipes como o de José Mourinho, o volante deve mesmo reforçar a Juventus, já que a equipe italiana estaria convencida de que quer o atleta e poderia até mesmo envolver Miralem Pjanic na negociação. Ainda segundo a Sky Sports, no entanto, a Velha Senhora teria oferecido uma proposta de 80 milhões de euros ao .

O Barcelona acertou a venda de Arthur para a Juventus por 80 milhões de euros (R$ 467,8 milhões na cotação atual), segundo a Sky Sports. O negócio não envolve o meia Pjanic, que poderia fazer o caminho contrário, e ainda depende do aval do brasileiro. — SÉRIE A (@SerieAdoBrasil) June 23, 2020

Caso tais valores sejam reais e Arthur realmente seja contratado pela Juve, isto renderia cerca de 2.8 milhões de euros - R$ 16.3 milhões na cotação atual - aos cofres do clube gaúcho, já que o Grêmio tem direito a 3,51% de qualquer transferência envolvendo Arthur.

Para se ter uma ideia dos valores, este número, caso confirmado, é superior aos R$ 16 milhões anuais que o Tricolor recebe da Banrisul, sua patrocinadora master.

Assim, só com a revenda de Arthur, um atleta que não está mais no seu elenco, o Grêmio pode ter uma receita superior ao seu principal patrocinador no ano.

No entanto, ainda não existe nenhuma confirmação de uma possível venda - e nem do modelo de negócio. Cabe aos gaúchos esperarem: o Tricolor pode acabar, durante a quarentena, recebendo um pé-de-meia inesperado.