Messi e Cristiano Ronaldo jogando juntos? Só precisam de um bom técnico, diz ex-Barcelona

Ariedo Braida foi assessor de futebol internacional do Barça e respondeu a pergunta do milhão: Cristiano Ronaldo e Messi poderiam jogar juntos?

Uma das maiores perguntas da última década no futebol mundial é se Leo Messi e Cristiano Ronaldo podem jogar juntos. Ariedo Braida, um dos agentes mais influentes no esporte, respondeu a essa pergunta em entrevista à Radio anch’io sport: "São dois jogadores tão bons que com um bom treinador poderiam funcionar. Poderiam jogar juntos".

Braida trabalhou por muitos anos no e foi responsável por formar o time galático da equipe italiana que conquistou a Liga dos Campeões em 2007. Em 2014, ele aceitou o convite do para ser o assessor de futebol internacional do clube, cargo que já não ocupa mais.

Ele também fez uma breve análise sobre o confronto entre Barcelona e , pelas oitavas de final do principal campeonato europeu: "O Barça tem dificuldade em jogar fora de casa, principalmente na defesa. Por isso o Napoli deve aproveitar o primeiro jogo em San Paolo, para abrir vantagem".